Da oggi la riapertura totale al traffico di via Romana

Arezzo, 22 aprile 2025 – Conclusi i lavori di Nuove Acque per la realizzazione del nuovo collettore di scarico lungo via Romana, da oggi la strada è riaperta completamente al traffico.

Nel mese di giugno il cantiere si sposterà in prossimità del torrente Sellina, per procedere al completamento del collettore che si andrà a ricongiungere con quello di via Romana nell’area verde adiacente al Cas.

I lavori interesseranno anche Viale Dante e anche per questo intervento saranno avviati confronti con Nuove Acque i residenti ed i commercianti per limitare al massimo i possibili disagi. “Si conclude un iter lungo e impegnativo ma assolutamente necessario per la messa in sicurezza di questa area.

Il confronto continuo con residenti e commercianti e la disponibilità di Nuove Acque hanno consentito di poter superare i disagi derivati dall’intervento. Grazie alla collaborazione di tutti è stato possibile realizzare nei tempi previsti un’opera importante e attesa da molto tempo”, ha dichiarato l’assessore Marco Sacchetti.

“Via Romana così come la doppia canna del Baldaccio e il sottoattraversamento viario di via Fiorentina sono tre opere tra le più importanti per la viabilità e l'assetto urbanistico di Arezzo almeno degli ultimi 40 anni. Vogliamo ringraziare in particolare Nuove Acque, le categorie economiche e i singoli commercianti per il gruppo di lavoro e di costante scambio di idee e soluzioni.

Con via Romana abbiamo codificato un modello nuovo di partecipazione che non ostacola le grandi opere ma tiene conto dei momentanei disagi - che ci sono - per affrontarli insieme con realismo e concretezza. Un modello che siamo convinti si possa estendere ad altre situazioni”, hanno detto il vicesindaco Lucia Tanti e l’assessore Alessandro Casi.