Capannoli torna a danzare . Grande show mozzafiato

Un grande evento di danza e spettacolo torna a Capannoli: sabato 21 giugno dalle 20.30 in piazza Sandro Pertini, andrà in scena "Ballando Io&Te 2025", lo show di danza, spettacolo e intrattenimento ideato e organizzato dalla ASD Sensazione di Movimento – Danza&Fitness diretta dalla maestra Giulia Gentile, con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa.

"Il format prevede l’esibizione di 16 personaggi noti della Valdera in coppia con altrettanti ballerini professionisti, con i quali stanno preparando coreografie originali. La serata sarà articolata in due fasi: una prima fase eliminatoria, con votazione da parte di una giuria di eccezione, e una seconda fase in cui sarà il pubblico a esprimersi decretando il vincitore - spiega la maestra di danza e titolare della ASD Sensazione di Movimento – Danza & Fitness Giulia Gentile - Questa è la quarta edizione dell’evento, fermatasi nel 2018 con l’intenzione di riprendere a cadenza biennale. Purtroppo nel periodo del Covid siamo stati costretti a interromperlo e siamo felici di ripartire in una nuova edizione dove abbiamo investito molto alzando il livello degli ospiti, dove spicca la presenza di sei ospiti speciali: i ballerini Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, il comico Massimo Ceccherini; Francesca Tocca da "Amici", e due grandi nomi della musica italiana, Irene Fornaciari ed Enrico Nigiotti".

"Come Confcommercio crediamo fortemente in iniziative di alto livello come questa, in grado di portare visibilità e promozione al territorio - afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli - I nostri più sincero complimenti a Giulia Gentile e a tutto il suo staff per l’impegno e la professionalità con cui hanno portato avanti questo progetto"". Un evento molto importante come sottolineato dal presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Roberto Salvadori: "Come presidente del Cnn è per me un grande orgoglio poter contar su una realtà come Asd Sensazione di Movimento, che si è distinta a livello internazionale con numerose medaglie e importanti successi contribuendo a portare in alto il nome di Capannoli e valorizzando concretamente il nostro territorio".

I biglietti sono in vendita sul sito www.sdmdanzaefitness.it e ndlla sede di ASD Sensazione di Movimento Danza&Fitness a Capannoli,