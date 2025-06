L'Unione Giuristi terrà un convegno su cure palliative tra diritto, medicina e deontologia

Pisa, 25 giugno 2025 - Domani pomeriggio, dalle 15 alle 17:30, la suggestiva cornice della Sala Baleari del Palazzo Comunale di Pisa ospiterà un convegno di rilevante attualità e spessore scientifico: “Terapia Palliativa nella prospettiva della cura. Profili medici, giuridici e deontologici”, promosso dalla sezione pisana dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI), con il patrocinio del Comune di Pisa. Al centro dell’incontro, il tema complesso e cruciale delle cure palliative, affrontato in un’ottica multidisciplinare che intreccia diritto costituzionale, deontologia professionale e pratica clinica. I lavori saranno introdotti e coordinati dall’Avvocato Giuseppe Mazzotta, responsabile della formazione dell’UGCI, mentre i saluti istituzionali saranno portati dall’Assessore alle politiche socio-sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno. Tre i relatori chiamati a intervenire, ciascuno con una prospettiva specifica su un tema tanto delicato quanto necessario. Aprirà il dibattito la dottoressa Angela Gioia, responsabile medico dell’Ambulatorio Cure Palliative dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, con una relazione dal titolo “L’offerta delle cure palliative nella prospettiva terapeutica”. Il suo intervento illustrerà i percorsi assistenziali rivolti ai pazienti in fase avanzata di malattia, con un’attenzione particolare alla dimensione umana e relazionale della cura. Seguirà il professor Emanuele Rossi, ordinario di Diritto Costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che affronterà “Il diritto costituzionale e il fine vita”. Un intervento che si preannuncia denso di riflessioni giuridiche sui diritti fondamentali, sull’autodeterminazione del paziente e sulle responsabilità dello Stato nel garantire cure proporzionate e dignitose. Chiuderà il ciclo degli interventi David Cerri, avvocato e docente all’Università di Pisa, con una relazione su “I riflessi deontologici dell’intervento professionale tra diritto e salute”. Il suo contributo sarà incentrato sull’equilibrio tra l’etica professionale degli operatori e le esigenze giuridiche e sanitarie connesse all’accompagnamento del malato nel fine vita. Il convegno è accreditato ai fini della formazione professionale continua degli avvocati con 3 crediti formativi, di cui uno in materia deontologica. L’iscrizione è possibile tramite la piattaforma Albosfera. Un appuntamento che intende offrire non solo strumenti di approfondimento tecnico e normativo, ma anche uno spazio di confronto e riflessione etica su una delle sfide più complesse della medicina e del diritto contemporanei.