L'influencer dell'orientamento Fabiana Andreani ospite alla Scuola Sant'Anna

Pisa, 11 aprile 2025 - Il Concorso di ammissione alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa non è destinato soltanto alle studentesse e agli studenti che escono dalle Scuole Superiori di secondo grado e si affacciano per la prima volta al mondo universitario. Esiste anche un altro percorso formativo, riservato a laureati e laureandi, ovvero a coloro che possiedono un titolo di studio che dia accesso ai Corsi di Laurea Magistrale conseguito presso un’Università italiana o straniera, o che prevedano di conseguirlo entro il 31 dicembre 2025. È il cosiddetto Concorso di II livello, che per quest’anno accademico mette a disposizione 18 posizioni aperte, include sei aree concorsuali (Economia, Management, Scienze politiche, Scienze dei dati, Ingegneria industriale e dell’informazione, Scienze agrarie e biotecnologie vegetali) e, come il Concorso di I livello, garantisce lo status di Allieva e Allievo della Scuola Sant’Anna. Per far conoscere questa offerta formativa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa organizza lunedì 14 aprile alle ore 14,30, presso l’Aula Magna della sede centrale (Piazza Martiri delle Libertà 33, Pisa) un Open Day dedicato al concorso di ammissione ai Corsi Ordinari di II livello. Ospite della giornata sarà Fabiana Andreani (@fabianamanager), content creator specializzata in orientamento e formazione per under 35. Con oltre 300mila follower sulla propria pagina Instagram, @fabianamanager è un punto di riferimento per chi ha bisogno di consigli su come intraprendere la propria strada professionale. L’incontro rientra nelle iniziative di orientamento per promuovere il concorso per l’ammissione ai Corsi Ordinari di I livello e a ciclo unico e di II livello della Scuola Sant’Anna. In questa direzione si muove proprio la collaborazione tra la Scuola e i giovani creator digitali: la scienza, e in più generale il sapere, è qualcosa a portata di mano, accessibile a tutti, da divulgare anche fuori dai canonici contesti e con nuove forme narrative. L'evento con Fabiana Andreani è gratuito e aperto a tutti. È possibile partecipare in presenza o da remoto tramite WebEx. In entrambi i casi, è necessario registrarsi attraverso questo link. Il programma dell’Open Day Una full immersion nel concorso di II livello della Scuola Superiore Sant’Anna. È quanto si prospetta dal ricco programma dell’Open Day del 14 aprile: si inizia alle 14,30 con “I tre buoni motivi per entrare al Sant’Anna al II livello”, panel introduttivo con gli interventi della rettrice Sabina Nuti, della preside della Classe accademica di Scienze Sociali Anna Loretoni, del preside della Classe accademica di Scienze Sperimentali e Applicate Christian Cipriani. Dalle 15 alle 17 è in programma il panel ‘Come si svolge il concorso di ammissione: aree a concorso e le lauree magistrali’ che prevede una panoramica sulle aree concorsuali del Concorso di II livello. Alle 17 parola alle Allieve e agli Allievi della Scuola Sant’Anna mentre alle 17,30 è previsto l’intervento di Fabiana Andreani “Ne vale veramente la pena”. Fabiana Andreani, l’influencer specializzata in orientamento professionale Con oltre 10 anni di esperienza nel settore Education, Fabiana Andreani è specializzata in orientamento e formazione per under 35. Ha vissuto in prima persona il significato di 'cambiare carriera': dopo un dottorato in linguistica giapponese e un periodo trascorso nel Sol Levante, ha intrapreso una carriera aziendale per poi diventare, a 40 anni, content creator full-time. Oggi promuove una visione del lavoro positiva, concreta e realista. È autrice del libro ‘Lavorare alla Grande’ (ed. Gribaudo).