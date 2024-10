L'impatto dell'IA su lavoro, scuola e comunicazione: il convegno della Scuola Normale

Pisa, 28 ottobre 2024 - L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società si evolve rapidamente, si integra nella nostra vita quotidiana in numerosi ambiti sociali. Nel mondo del lavoro si vanno rimodellando le attività economiche e ridefinendo i ruoli sociali e professionali. Nella comunicazione digitale sta diventando un fattore nell’orientare l’opinione pubblica. Nell’educazione svolge un ruolo sempre più evidente nell’apprendimento personalizzato e negli strumenti didattici a disposizione di docenti e studenti.

Dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla società (The Impact of AI on Society) si parlerà durante un workshop aperto a tutti giovedì 31 ottobre dalle 9.45 a Palazzo Strozzi, Firenze, organizzato dall’Istituto di Studi Avanzati Carlo Azeglio Ciampi della Scuola Normale Superiore, insieme al progetto Fair (Future Artificial Intelligence Research) finanziato nell’ambito del PNRR.

L’incontro metterà a confronto studiosi della Normale e di altre istituzioni universitarie in sessioni dedicate al lavoro, ai comportamenti digitali, alla formazione e alla comunicazione. Gli speakers sono Sarrah Kassem, Universität Tübingen; Valeria Cirillo, Università di Bari; Dario Guarascio, Sapienza di Roma; Giuseppe Riva, Università Cattolica di Milano; Diana Domenechini, Università di Pisa; Piero Poccianti, Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale; Emanuele Ferragina, Sciences Po, Paris; Valentina Pansanella, ISTI-CNR; Juan Carlos De Martin, Centro Nexa su Internet e Società; Marco Deseriis, Scuola Normale; Silvia Keeling, Scuola Normale.

Le conclusioni sono affidate a Fosca Giannotti, responsabile progetto Fair per la Normale. Presidente dell’Istituto Ciampi è lo studioso di economia Mario Pianta.