Le Terre di Pisa a portata di pedale. Tutto pronto per il primo Bike Trail

Una pedalata lunga 535 km in cinque giorni per ammirare, gustare, assaporare tutto quanto c’è di bello e buono nelle Terre di Pisa. C’è tempo fino all’ 11 aprile per iscriversi al Bike Trail Terre di Pisa, un nuovo evento cicloturistico annuale, accessibile a bici gravel e mtb, che si sviluppa su un percorso ad anello che percorre in lungo e in largo la Provincia di Pisa (ben 16 comuni) toccandone le città, i borghi più importanti e attraverso olivi, vigneti, dolci colline e sentieri montani, i territori storico-artistici e naturalistici più significativi. È la grande idea della nostra Camera di Commercio Toscana Nod Ovest. Dal 23 al 27 aprile, si può partecipare al Bike Trail Terre di Pisa, itinerario ad anello che si sviluppa in otto tappe. Dal sito we della camera di Commercio si legge: "Al termine di ogni tappa che si potrà percorrere in autonomia, "si timbra" il traguardo raggiunto sia sul "roadbook", ai punti di arrivo, che digitalmente, sul tracciato gps. E se ultimerai tutto il trail nei cinque giorni dell’evento, si otterrà l’attestato di finisher. Il Terre di Pisa Bike Trail è un raduno ciclistico non competitivo, che si sviluppa su strade sterrate, sentieri e mulattiere. Per chi si iscrive è previsto anche il sontuoso pacco gara composto da maglia tecnica, borraccia e prodotti tipici del territorio gentilmente offerti da: Usiglian del Vescovo, Birrificio di Buti, Apicoltura Signorini, Flora – prodotti naturali, Strada dell’Olio Monti Pisani. Il percorso si percorre in completa autonomia, decidendo i chilometri da percorrere ogni giorno, se pedalare anche di notte e quando fermarsi per riposare, per mangiare e dormire, senza alcun tipo di assistenza da parte dell’organizzazione. Non è una gara ma un’esperienza. Per l’iscrizione sono ammesse al raduno tutte le persone, di qualsivoglia nazionalità, che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni al Terre di Pisa Bike Trail sono aperte fino all’11 Aprile e basta andare sul www.terredipisabiketrail.it per iscrizione ed informazioni. Bike Trail Terre di Pisa è un brand della Camera di commercio della Toscana Nord Ovest. Il progetto è realizzato infatti all’interno del Piano operativo diaAmbito Terre di Pisa, finanziato dalla Regione Toscana, e dimostra un impegno tangibile verso la promozione del cicloturismo come strumento di sviluppo sostenibile e di valorizzazione locale.

Carlo Venturini