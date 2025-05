Le regole di Confesercenti sul mercato di Marina per una stagione commerciale di livello

Marina di Pisa, 9 maggio 2025 - Con il mese di maggio il mercato domenicale di Marina di Pisa si sposta sul lungomare dove i banchi saranno presenti fino a settembre. Un mercato che ormai è appuntamento fisso ed atteso della stagione estiva del litorale e che trova la soddisfazione anche dei commercianti a posto fisso. Proprio perché questo mercato porti valore aggiunto sia agli ambulanti che ai negozi, il presidente Anva Pisa Mirco Sbrolli ha deciso come sindacato di sollecitare i colleghi a corrette modalità di svolgimento del mercato stesso attraverso un vademecum che sarà consegnato domenica agli operatori.

“Sappiamo quanto impegno e passione ogni ambulante di Marina dedichi al proprio lavoro – spiega il presidente Anva Pisa -, contribuendo a rendere il nostro mercato un appuntamento vivace e apprezzato. Per continuare a farlo prosperare in un clima di collaborazione e nel rispetto del nostro bellissimo litorale, abbiamo voluto rivolgere un cordiale appello affinché l'osservanza di alcune norme e principi di buon senso siano sempre al primo posto nelle nostre attività. Un mercato ordinato e rispettoso è un beneficio per tutti: per noi operatori, per i clienti e per l'immagine di Marina di Pisa e del suo commercio”. Ecco alcuni punti di questo vademecum.

Ancora Sbrolli: “Chiediamo di prestare la massima attenzione a non occupare la passeggiata con furgoni, merce esposta o attrezzature di vario genere; questo per garantire la fruibilità degli spazi da parte dei pedoni e per preservare la bellezza del lungomare. Di conseguenza è fondamentale non estendere l'occupazione oltre i limiti del proprio posteggio, consentendo in ogni momento il passaggio dei mezzi di soccorso e garantendo la sicurezza di tutti. La merce deve essere esposta in modo ordinato e sicuro, non solo per valorizzare i prodotti ma anche per prevenire potenziali ostacoli e pericoli per i clienti.

Chiediamo ancora – sottolinea il presidente Anva Pisa - di attenersi scrupolosamente all'orario stabilito per l’inizio del mercato e lo sgombero dei posteggi, entro le ore 8.00 fino alle 14:00, permettendo così la regolare ripresa delle attività della zona. Infine al termine delle attività, ogni posteggio deve essere lasciato pulito e i rifiuti correttamente smaltiti all'interno di sacchi chiusi. Un gesto semplice che fa la differenza per il decoro del nostro mercato e dell'ambiente circostante”.

La conclusione di Mirco Sbrolli sul mercato sperimentale in piazza Viviani. “Ribadendo che la collocazione in piazza Viviani è alternativa al Lungomare che rimane la sede storica e per noi intoccabile del mercato, abbiamo accolto con favore la proposta dell’assessore Pesciatini di utilizzare quella piazza per i mercati straordinari in via sperimentale. Per questo anche Anva ad ottobre organizzerà un proprio mercato in piazza Viviani con la disposizione dei banchi concordata con l’amministrazione comunale”.