Le imprese pisane alla Fiera del Turismo di Madrid: "previste crescite del 15%"

Pisa, 24 gennaio 2025 – Un evento cardine per il turismo internazionale, con prospettive di crescita significative grazie a un contesto particolarmente favorevole: la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid si conferma un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore: “Come negli anni passati, non potevamo mancare a un evento di tale rilevanza. Ogni edizione rappresenta un’opportunità unica per promuovere il turismo a Pisa, sul nostro litorale e nel Parco di San Rossore, realtà di grande valore che meritano visibilità su scala internazionale” afferma Michele Antonelli, dell’azienda Top 5 Viaggi e consigliere di ConfParco Confcommercio Pisa, presente alla fiera.

L’evento è stato anche un’occasione per delineare le prospettive del settore nel 2025: “Gli operatori concordano su un incremento atteso del 15% rispetto al 2024. Il turismo religioso, favorito dal Giubileo, sarà un motore fondamentale di questa crescita, attirando non solo gruppi organizzati ma anche famiglie e viaggiatori individuali interessati a scoprire i nostri territori” prosegue Antonelli.

Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, commenta con entusiasmo queste prospettive incoraggianti per il settore: “La Fiera del Turismo non è soltanto un evento per esplorare nuove tendenze di mercato, ma anche un’importante occasione di rilancio per tutto il comparto turistico. Il 2025, con il Giubileo, si prospetta come un anno cruciale, che offrirà straordinarie opportunità per gli operatori del nostro territorio. Come Confcommercio, siamo costantemente impegnati a valorizzare Pisa e la sua provincia, rendendole sempre più attrattive e competitive. Il nostro obiettivo è sostenere i nostri imprenditori, ambasciatori del Made in Italy, nel promuovere le eccellenze locali a livello globale”.

Soddisfatto anche l'assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini: “La fiera di Madrid rappresenta uno fra gli eventi più significativi per la promozione turistica. E' un'importante opportunità per la città in quanto, grazie anche alle nostre imprese, abbiamo la possibilità di presentare il materiale promozionale della nostra destinazione di recente realizzazione”.

I numeri della Fiera confermano il rinnovato interesse per il settore: “Abbiamo registrato una crescita della partecipazione del 10% rispetto alle edizioni precedenti. Ci impegniamo con determinazione, come in ogni edizione, per promuovere il nostro territorio, consolidando i rapporti con i tour operator storici e cercando di attrarre nuove collaborazioni. Questa doppia strategia ci consente di rafforzare le relazioni esistenti e di cogliere le opportunità emergenti che il mercato ci presenta” conclude Antonelli.