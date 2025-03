Le celebri piazze pisane al centro del convegno ippico

Tante piazze in una città. Storie diverse. E oggi, nel programma dell’ippodromo di San Rossore. Alcune di queste piazze avranno il meritato primo piano. E se il premio Piazza dei Cavalieri merita per le sue architetture e la sua storia di alta cultura, altre, come Piazza delle Vettovaglie o Piazza la Pera, hanno acquisito notorietà massima per il ruolo che svolsero in epoche trascorse nel costume della città quali centri del commercio alimentare al dettaglio. La storia più ricca è quella di Piazza delle Vettovaglie che fu il primo insediamento urbano di Pisa e che nel 1532, quando prese forma come luogo di smercio di granaglie, fu chiamata ‘Piazza del Grano’. Un’epoca nella quale fu anche il centro del meretricio cittadino, peraltro gestito dal Capitolo dei Canonici. Furono i Lorena, due secoli dopo, a spazzare via questo uso commerciale molto discutibile cambiando con l’occasione anche nome alla piazza.

E’ nel contesto di grande mercato cittadino che si inserisce la corsa di centro del pomeriggio, il premio Arsace Bertini. Figlio del personaggio forse più noto della piazza delle Vettovaglie nel secolo scorso (la popolare “baronessa”), fu un grande appassionato di cavalli da corsa, tifoso e poi allievo di Federico Regoli fino a diventare egli stesso, con buon profitto, trainer sulla piazza romana. La corsa, inserita nel palinsesto televisivo nazionale come ‘seconda tris’, vede dieci cavalli impegnati sulla distanza dei 1500 metri.

Pronostico incerto anche per forme diverse. Verbena è pluri vincitrice mentre la coppia della scuderia Turri – Allocco e City of Stars – è teoricamente temibile ma ha alcuni problemi da superare: per Allocco è ostico il percorso con curva mentre il compagno ha dodici anni sulle spalle.

Sei corse in programma si inizia alle 14,55; questi i nostri favoriti: I corsa; Mr Bisso, In the Air, Antoninas; II: Valdicava, Griffe; III: Tempus Erat, Rezzano; IV: Zelenda, Articman; V: Verbena, Allocco, City of Stars; VI: Global Miyth, Mister Mas, Imperial Garoup.

R.C.