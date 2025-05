Lavori in Fi-Pi-Li: "Fatti in tempi biblici"

"Mi ha colpito il modo in cui il presidente della Regione, Euigenio Giani, ha inaugurato un modesto ampliamento di un’uscita nel fiorentino della Sgc Firenze-Pisa-Livorno e nello stesso tempo ha sostenuto la necessità di una messa a pedaggio della nostra superstrada. Circa un chilometro di viabilità è stato sistemato dalla Regione Toscana sul totale dei quasi 99 totali e, quindi, di questo passo l’intera Fi-Pi-Li potrà essere completata con tempi biblici se pensiamo che allo svincolo di Santa Croce sull’Arno ci sono voluti 15 anni per riattivare l’illuminazione".

E’ quanto afferma il consigliere provinciale di Forza Italia, Roberto Sbragia che ricorda inoltre "che poco più di un chilometro di strada sistemata è la stessa distanza che separa l’aeroporto di Pisa dalla stazione ferroviaria, già collegati tra loro con il treno ma poi sostituito da una navetta pagata a peso d’oro".

Secondo l’esponente azzurro, "il Pd è il partito di una nuova ‘tassa indiretta’ se continuasse a sostenere l’introduzione del pedaggio selettivo in Fi-Pi-Li e il messaggio ormai è chiaro: votare il centrosinistra alle imminenti elezioni regionali equivale a votare e sostenere l’introduzione di questa nuova tassa a cui noi ci opporremo in tutte le sedi: oggi la politica pare essersi dimenticata del settore della logistica, fondamentale durante la pandemia a tenere in piedi il Paese, trasformandolo ora in una sorta di bancomat a cui attingere per la sistemazione di un’arteria stradale insieme ai portafogli delle comunità locali che pagheranno gli inevitabili aumenti di prezzi di servizi e beni". "Oggi - conclude Sbragia - celebriamo la festa dei lavoratori e introdurre una nuova tassa indiretta non sarà di sostegno al mondo del lavoro, dell’occupazione, del trasporto, dei bus turistici, dell’aeroporto di Pisa e della logistica toscana".

Gab.Mas.