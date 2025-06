Razzia prima degli esami. Ladri vandali nei licei. Spaccato anche un muro

Pisa, 10 giugno 2025 – Un’amara sorpresa alla vigilia della fine della scuola. Si può riassumere così la mattinata di ieri all’istituto Galilei-Pacinotti: nella notte, alcuni esterni si sono introdotti nelle due palestre delle rispettive scuole in via san Casciani, provocando danni e un piccolo furto. L’evento, scoperto all’apertura delle scuole di via Benedetto Croce, non ha portato a alterazioni dell’attività didattica, ma è stato necessario riorganizzare il tradizionale e tanto atteso torneo di pallavolo in programma per la conclusione dell’anno scolastico.

Per la gioia degli studenti, i professori e le professoresse del plesso sono riusciti comunque a far giocare gli alunni tra il cortile e un’altra palestra “d’emergenza”, mentre la polizia ha potuto effettuare i dovuti sopralluoghi indisturbata. Poco male dunque, anche se si dovrà sistemare in qualche modo quello che è stato danneggiato e il caos lasciato. E tra una partita e l’altra, un fischio e una pallonata, nel corso di poche ore si è riusciti a ricostruire quanto accaduto nel corso della notte. “Abbiamo trovato la porta di entrata e quella che dà accesso alla stanza degli insegnanti delle palestre forzate. Hanno preso un computer portatile che si trovava all’interno della stanzina e hanno lasciato tutti gli attrezzi utili all’attività didattica alla rinfusa”, racconta la dirigente dell’istituto Gabriella Giuliani.

“Per entrare dove si trovava il pc, hanno spaccato anche un muro: siamo davanti non solo a un furto, ma a un atto vandalico in piena regola”. La preside sottolinea il pronto operato delle autorità: “La polizia e la scientifica sono intervenute immediatamente. Mi hanno riferito che questa tipologia di furti sta riguardando più scuole di Pisa in questi ultimi giorni dell’anno scolastico, quindi siamo certi del fatto che i responsabili siano esterni al nostro istituto”. E, senza esitare, aggiunge decisa: “Io esporrò denuncia”. I ladri sarebbero entrati nel cortile, per poi forzare l’ingresso delle palestre ed eseguire il malfatto, passando dal cortile della succursale delle scuole medie “Fucini”, a fianco al Galilei-Pacinotti: il cancello che divide i giardini dei due istituti era aperto. “Abbiamo trovato anche un mazzo di chiavi di un’altra scuola”, continua a spiegare Giuliani. “Per fortuna, le palestre sono comunque agibili”, sottolinea. “Sarà però necessario l’intervento della Provincia che dovrà nuovamente intervenire sulle palestre, che erano state rinnovate da pochissimo, per riparare al guasto”. Con l’augurio di buone vacanze, la speranza è quella che la giustizia faccia il suo corso e che si scongiurino altri eventi simili nel futuro, mentre i ragazzi e le ragazze scherzano con i primi gavettoni di una calda estate.

Giulia De Ieso