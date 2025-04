La Scuola Normale celebra la giornata internazionale della fisica quantistica

Pisa, 11 aprile 2025 – Anche Pisa celebra il “Quantum Day”, la giornata internazionale della fisica quantistica che come ogni anno si svolge il 14 aprile. Un appuntamento che questa edizione cade nel centenario della formalizzazione delle teorie quantistiche che le Nazioni Unite hanno voluto celebrare con un intero anno di iniziative dedicate al tema. NQSTI, il National Quantum Science and Technology Institute nato in Italia dalla sinergia tra 20 realtà scientifiche - università, istituti di ricerca e aziende leader - celebrerà la giornata con quattro eventi per promuovere la consapevolezza e la comprensione delle scienze e tecnologie quantistiche. Si comincerà alle 9,30 nella cornice della Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, sede principale della Scuola Normale Superiore, dove il professor Fabio Beltram coordinatore del progetto NQSTI, terrà una conferenza pubblica divulgativa dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dal titolo “Cent’anni di scienze e tecnologie quantistiche: è tempo di parlare chiaro”. Prima del suo intervento previsti i saluti del Direttore della Scuola Normale, Luigi Ambrosio, e dell’Assessora all’Università e alla Ricerca della Regione Toscana, Alessandra Nardini. Durante la lezione del professor Beltram, già direttore della Normale, ci sarà un’interazione con il Centro NQSTI per le tecnologie quantistiche a semiconduttore presso il Laboratorio NEST della Scuola Normale: verrà mostrato come sono realizzate le strutture descritte nella lezione, incentrata su laser a cascata quantica e quantum bit. Quello pisano sarà il primo degli eventi della “Maratona Streaming di NQSTI per il World Quantum Day 2025”, trasmessi tutti in diretta sul canale YouTube NQSTI. Da Pisa la linea passerà a Camerino: alle 10.45 si terrà la conferenza “Scienze e Tecnologie Quantistiche: dalle leggi della natura alle tecnologie del futuro e ritorno” del professor David Vitali dell’Ateneo abruzzese. Alle ore 15 sarà la volta di Catania dove si parlerà di “Tecnologie quantistiche: il futuro è già qui” con il professor Rosario Fazio, lezione pubblica per esplorare l’impatto delle tecnologie quantistiche sul nostro presente e sul nostro futuro. Alle 16.10 comincerà l’evento di Bari “Quantum Physics: from foundations to technologies”, conferenza pubblica con Gunnar Björk del Royal Institute of Technology e Gerd Leuchs del Max Planck Institute.