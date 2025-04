La prima segretaria Cisl: "Sindacato fra le persone. Obiettivo i giovani"

di Antonia Casini

Segretaria o segretario? "Segretaria, le parole hanno un peso". Donne e lavoro, c’è ancora tanto da fare anche a Pisa. "Sì, abbiamo presentato con Jevis, Junior Enterprise di Pisa, un’associazione studentesca per la promozione sociale, uno studio svolto tra i 18 e i 30enni, da cui emerge che il gender gap inizia da subito, con le differenze di salario, la scelta del part time, appena finita l’università. Evidentemente, il lavoro di cura e attenzione viene culturalmente visto come appannaggio della donna, su questo dobbiamo impegnarci. Già dalle scuole".

Per lei, com’è stato il mondo del lavoro? "All’inizio molto faticoso, come farmacista non è stato semplice, ma ho avuto la fortuna di trovare un’azienda che mi è venuta sempre incontro, così come anche il sindacato. E la famiglia dove c’è parità assoluta. La maggior parte delle donne non hanno questa fortuna".

Lo scoglio più grande? "Quando sono arrivata alla Cisl c’era ancora molta chiusura verso le associazioni del territorio. La diffidenza è stata superata. È stata realizzata una rete con le categorie ed è nato un patto di comunità insieme a varie realtà".

E l’aiuto più importante ricevuto? "Come detto, tanti non uno solo, a livello lavorativo e di famiglia, i miei fanno con me indirettamente sindacato. La Fisascat mi ha dato modo crescere, abbiamo un centro studi nazionali con grandissimi formatori, la formazione è stata decisiva".

Un obiettivo per il lavoro a Pisa? "Il Patto di comunità sta dando lavoro, abbiamo una sartoria sociale. Sono esempi che vanno allargati per il benessere, l’equità e l’inclusione. La sanità pisana non è inclusiva e non si può risollevare facendo pagare l’Irpef sempre ai soliti noti. Poi abbiamo il problema dell’emergenza abitativa, con il governo che ha tagliato i fondi affitti. E le aziende del cuoio in crisi".

Prossima tappa? "Il progetto di economia rigenerativa che presenteremo il 10 maggio, portato avanti con i ragazzi Jevis insieme ad Acli, Cif e Aforisma, sono stati coinvolti tre Comuni del lungomonte: Calci, Vico e San Giuliano e tre istituti superiori, Carducci, Matteotti e Dini, vogliamo che i protagonisti siano i giovani, che le idee arrivino da loro e per loro".

È stata eletta all’unanimità, un risultato di rete, anche questo. "Sono contenta, è frutto del lavoro di tre anni, ero nella segreteria, ho partecipato a progetti e dinamiche sviluppate sul territorio. Vogliamo essere immersi nel territorio, tra le persone".