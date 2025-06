La mostra d'arte al femminile "Rosa Rosae" nella cappella di Sant'Agata

Pisa, 23 giugno 2025 - Non è una lezione di grammatica latina, bensì un raffinato omaggio all’universo femminile: “Rosa Rosae” è il titolo evocativo della mostra d’arte tutta al femminile che si terrà fino al 29 giugno 2025 nella suggestiva cornice della Cappella Sant’Agata, nel cuore di Pisa. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Il Mosaico, unisce linguaggio artistico e valorizzazione del patrimonio storico con un progetto che intreccia talento, sensibilità e cultura. “Una interessante declinazione dell’arte al femminile” – così l’ha definita Riccardo Buscemi, presidente dell’Associazione, sottolineando il valore della proposta artistica curata dal Maestro Enrico Serraglini, ideatore dell’iniziativa. “Il progetto è pensato come un dialogo tra spazio e creazione, in cui le opere esposte – dieci dipinti e una scultura – si pongono in armonico confronto con la Cappella, arricchendola e, al contempo, traendo forza dalla sua aura storica e spirituale. Un circolo virtuoso che accresce reciprocamente bellezza e significato.” La mostra rappresenta anche un’ulteriore occasione per visitare uno dei luoghi più affascinanti della città, la Cappella Sant’Agata, restituita alla collettività grazie al restauro completato tre anni fa dal Comune di Pisa. Uno spazio carico di storia e sacralità, oggi messo a disposizione della cittadinanza per accogliere eventi, incontri e iniziative culturali, nel rispetto della sua identità originaria. Il progetto coinvolge dodici artiste di talento: Sara Baldinotti, Valentina Bollea, Emanuela del Vicario, Carla Dazzi, Ilenia Rosati, Lia Chia, Giulia Cantarutti, Elisa Possenti, Cinzia Martinelli, Mara Nencini e Cecilia Iacobelli, che con le loro opere racconteranno, ciascuna con la propria cifra stilistica, la pluralità di sguardi sul femminile, sulla natura, sull’intimità e sulla trasformazione. Attorno a queste presenze visive, il progetto si arricchirà di momenti performativi e riflessivi grazie al contributo dello stesso Enrico Serraglini in veste di grafico, dell’attrice Daniela Bertini, e della scrittrice Luisa Zerbini, che offriranno brevi interventi artistici, letture e spunti di riflessione, intrecciando parola, immagine e gesto. Con il patrocinio del Comune di Pisa – Assessorato alla Cultura, la mostra è stata inaugurata ieri, domenica 22 giugno, con la presenza degli autori e delle autorità cittadine. Sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 29, con apertura pomeridiana dalle 17 alle 19.

Come da tradizione per le iniziative promosse da Il Mosaico, l’ingresso è gratuito, per consentire a tutti l’accesso alla bellezza e alla cultura. “Rosa Rosae” è più di una mostra: è un invito a osservare, a contemplare e a pensare. A lasciarsi attraversare dalla delicatezza e dalla forza dell’arte, in uno dei luoghi più suggestivi della città, guidati dalle voci e dalle visioni di artiste che, come rose, fioriscono in forme diverse, ma tutte portatrici di senso.