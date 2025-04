La celebre gelateria Sighieri compie 30 anni di attività

Cascina, 19 aprile 2025 – Nel periodo delle festività pasquali a Cascina è festa doppia per la Gelateria Sighieri&Sighieri. La storica attività di Corso Matteotti taglia il traguardo dei 30 anni di attività, per un anniversario che l'associazione di categoria Confcommercio festeggia insieme ai due titolari Sandra e Matteo Sighieri con la consegna di un riconoscimento da parte della presidente di Confcommercio Cascina Cristiana Cappelli e del responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli, alla presenza dell'assessore al Commercio del Comune di Cascina Bice Del Giudice. “Era esattamente il 19 aprile 1995 quando abbiamo aperto la nostra attività sul corso di Cascina, dando continuità alla storia e alla tradizione ultrasecolare della nostra famiglia” racconta la titolare Sandra Sighieri che continua: “Era il 1912 quando il mio nonno Isario Sighieri iniziò questo lavoro portando il gelato con il suo carretto a pedali. Dal 1963 il testimone è passato al mio babbo Alessandro, per tutti 'Sandrino', che ci ha lasciato cinque anni fa, dopo una vita passata a portare gelati e sorrisi con il suo storico carretto. Ora tocca a me e mio fratello Matteo, che ormai da 30 anni abbiamo inaugurato la gelateria nel cuore di Cascina. Un traguardo - conclude - emozionante che abbiamo voluto condividere con tutti i nostri amici e clienti”. La festa per i tre decenni di attività è un vero e proprio compleanno “abbiamo offerto una degustazione gratuita del nostro gelato, musica con dj e soprattutto solidarietà, a favore della Onlus Il Grande Giò, fondata nel 2010 in ricordo di Giovanni D'Angelo” “Siamo orgogliosi di premiare la Gelateria Sighieri&Sighiei per la straordinaria passione e la professionalità dimostrate in 30 anni di attività” i complimenti del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “già due anni fa abbiamo tributato a Sandra e Matteo il premio DegustaPisa, dedicato alle aziende enogastronomiche d'eccellenza di Pisa e provincia. Un riconoscimento che Sighieri&Sighieri merita ampiamente, per la qualità dei prodotti e l'attenzione alle materie prime che - conclude il direttore generale - contribuiscono attivamente a promuovere il nostro territorio”.