"Istituire un centro per il rimpatrio"

"Istituire un centro di permanenza per il rimpatrio, uno strumento essenziale per governare in modo efficace il fenomeno dell’immigrazione, permettendo un rimpatrio più rapido e gestito su base regionale". A dirlo è Simone Fabbrini, consigliere comunale di San Giuliano Terme con Fratelli d’Italia, che lo scorso venerdì all’hotel Tower Plaza a Pisa ha annunciato la sua candidatura al consiglio regionale nelle prossime elezioni del 12 e 13 ottobre.

Durante l’incontro, a cui ha partecipato anche il consigliere regionale Diego Petrucci, Fabbrini ha illustrato i punti salienti del suo programma.

"Il mio percorso politico è nato nella militanza giovanile – ha detto il consigliere –, un percorso che mi ha formato e portato a essere il più giovane consigliere comunale di San Giuliano Terme". Per il giovane esponente del partito di Giorgia Meloni le priorità sono sicurezza, politiche giovanili, viabilità e infrastrutture.

"Tra le mie priorità c’è l’apertura di un centro di permanenza per il rimpatrio – ha spiegato –. La sicurezza è un diritto troppo spesso a repentaglio a causa della microcriminalità diffusa e di una gestione fallimentare dell’immigrazione. Mentre su viabilità e infrastrutture, la Toscana necessita di interventi per garantire la sicurezza e la fluidità nella circolazione: Fi-Pi-Li, ferrovie e aeroporto sono priorità".

"Con Alessandro Tomasi presidente – ha poi concluso Fabbrini – sono pronto a lavorare con impegno e determinazione per una Toscana più sicura, più dinamica e attenta alle esigenze dei cittadini".

