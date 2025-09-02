Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aggressione tramviaViolenza sessuale FirenzeVintedAllerta meteoUcciso da fulmineCubo nero, il caso
Acquista il giornale
Cronaca"Istituire un centro per il rimpatrio"
2 set 2025
ENRICO MATTIA DEL PUNTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. "Istituire un centro per il rimpatrio"

"Istituire un centro per il rimpatrio"

"Istituire un centro di permanenza per il rimpatrio, uno strumento essenziale per governare in modo efficace il fenomeno dell’immigrazione, permettendo...

Per approfondire:

"Istituire un centro di permanenza per il rimpatrio, uno strumento essenziale per governare in modo efficace il fenomeno dell’immigrazione, permettendo un rimpatrio più rapido e gestito su base regionale". A dirlo è Simone Fabbrini, consigliere comunale di San Giuliano Terme con Fratelli d’Italia, che lo scorso venerdì all’hotel Tower Plaza a Pisa ha annunciato la sua candidatura al consiglio regionale nelle prossime elezioni del 12 e 13 ottobre.

Durante l’incontro, a cui ha partecipato anche il consigliere regionale Diego Petrucci, Fabbrini ha illustrato i punti salienti del suo programma.

"Il mio percorso politico è nato nella militanza giovanile – ha detto il consigliere –, un percorso che mi ha formato e portato a essere il più giovane consigliere comunale di San Giuliano Terme". Per il giovane esponente del partito di Giorgia Meloni le priorità sono sicurezza, politiche giovanili, viabilità e infrastrutture.

"Tra le mie priorità c’è l’apertura di un centro di permanenza per il rimpatrio – ha spiegato –. La sicurezza è un diritto troppo spesso a repentaglio a causa della microcriminalità diffusa e di una gestione fallimentare dell’immigrazione. Mentre su viabilità e infrastrutture, la Toscana necessita di interventi per garantire la sicurezza e la fluidità nella circolazione: Fi-Pi-Li, ferrovie e aeroporto sono priorità".

"Con Alessandro Tomasi presidente – ha poi concluso Fabbrini – sono pronto a lavorare con impegno e determinazione per una Toscana più sicura, più dinamica e attenta alle esigenze dei cittadini".

EMDP

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata