Internet Festival, si parte: “Una Toscana sempre più connessa”

Pisa, 10 ottobre 2024 – "Il nostro obiettivo per il futuro immediato è lavorare per assicurare la maggiore connettività possibile in tutta la nostra regione, per rallentare la spinta dei giovani, soprattutto nelle aree montane e interne, ad abbandonare i loro luoghi di origine per inseguire una connettività altrimenti compromessa. Ecco perché il titolo #Generazione dell'Internet Festival ci rappresenta".

Via a Internet Festival 2024 (Foto Del Punta / Valtriani)

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, inaugurando a Pisa la 14/a edizione dell'Internet Festival, in programma da oggi a domenica.

Per il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, "Pisa è la culla di internet, da qui è partito il primo segnale della rete e oggi il futuro è già qui dove continuiamo ad anticiparlo e la politica ha il dovere di governare il processo di digitalizzazione sfruttando al meglio le nuove tecnologie proprio per contribuire a eliminare le disuguaglianze sociali".

"Ogni anno - ha aggiunto il sindaco, Michele Conti - il festival ci propone un programma articolato sui principali temi legati alle applicazioni delle nuove tecnologie: dalla ricerca, alla sanità, alla musica, alle arti visive, e persino a come possono modificare le nostre vite e le nostre comunità, in meglio ma anche in peggio, ad esempio con la introduzione dell'Intelligenza Artificiale generativa".

Domani all'Internet festival sarà protagonista Abel, il robot adolescente sviluppato dall'Università di Pisa, che accoglierà i visitatori al Centro Congressi Le Benedettine per sperimentare installazioni interattive e robotica di ultima generazione. Da lì passeranno anche capitani d'industria come Franco Bernabè (domani alle 20) e tiktoker, pionieri dell'Ai (Alex Braga, venerdì sera al Caracol) e campioni olimpici come il fiorettista Filippo Macchi.