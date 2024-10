La città di Pisa nella rete. Ecco l’Internet festival. L’Intelligenza Artificiale e la 14esima edizione

Oggi parte la 14esima edizione di Internet Festival, la più longeva manifestazione che indaga il rapporto tra la nostra società e la tecnologia. Alle 12.30 sotto le Logge dei Banchi avverrà il taglio del nastro, alla presenza di Michele Conti, Eugenio Giani, Antonio Mazzeo, Stefano Ciuoffo, Alessandra Nardini, Massimiliano Angori, Sabina Nuti e Riccardo Zucchi, Fosca Giannotti della Scuola Normale, Anna Vaccarelli dell’Istituto Informatica del Cnr, Francesco Palumbo, numero uno di Fondazione Sistema Toscana e del direttore dell’edizione 2024 del Festival, Claudio Giua. Parola d’ordine è #Generazione che sarà sviscerata nelle dieci location della manifestazione: le sedi degli atenei, il Centro Congressi Le Benedettine, il Cinema Arsenale, le librerie cittadine, il Teatro Nuovo, l’Unione Industriale, la sede di RJC Soft, il Deposito Pontecorvo, Caracol Casa del popolo contemporanea. Verrà mantenuta anche la storica sede delle Logge dei Banchi, che ospiterà dibattiti, mostre e momenti musicali. Si comincia con Cyber Law, rassegna sul governo dei dati e sulla regolamentazione dei social, con uno sguardo ai casi di attualità che hanno coinvolto marchi e personaggi pubblici. Tra gli ospiti Manlio Del Giudice, tra i primi 10 economisti nel mondo, Carmelo Fontana, responsabile delle policy legali di Google per l’Europa, e rappresentanti di vari enti e istituzioni come Luca Bolognini, Edoardo Raffiotta, Stefano Da Empoli e Massimo Chiriatti.

In parallelo gli incontri di Regione Toscana e Consiglio regionale per approfondire progetti di pubblica utilità, come i punti Digitale Facile, l’incontro "L’Innovazione al centro delle politiche del Consiglio regionale", gli ultimi sviluppi della Cybersecurity, l’Ecosistema della Cultura in Toscana. Tutta la città si accende con installazioni interattive, contest e sfide all’ultimo codice, anche con risvolti occupazionali per chi volesse fare del digitale una professione. Dopo il successo delle ultime due stagioni, torna C(O)DE – Challenge of Developers: 16 team delle scuole superiori della Toscana si riuniscono nella sede di RJC Soft per sfidare le loro abilità di programmazione, logica e lavoro di squadra per vincere un montepremi totale di 5mila euro. Alle Logge dei Banchi, inoltre, la Td Group propone Speed Code Review, mettendo in palio per i giovani under30 una serie di premi e la possibilità di avvicinarsi all’azienda anche da un punto di vista lavorativo.

Torna anche Go, Check… Click!, il contest dove si scattano foto per la città per conquistare più Checkpoint possibili con la squadra. In palio un montepremi di 3mila euro. Nuova edizione anche per Blurm3not, l’istallazione che esplora i lati oscuri della Rete. Il pubblico di Internet Festival contribuirà alla raccolta di dati su ghosting, phubbing, loot box, al centro di una specifica ricerca ancora inedita. Le percezioni dei partecipanti saranno visualizzate in tempo reale. #Generazione Glitch invece, è un’esperienza che esplora live le opinioni del pubblico di Internet Festival raccogliendo le info da un questionario online, accessibile inquadrando i vari qrcode sparsi per la città. Il risultato sarà un ritratto digitale, Data Portrait, unico e personale. Sempre alle Logge per la tre giorni si potranno acquistare gadget della sartoria sociale ‘Punto e a capo’, con materiali provenienti da precedenti edizioni di IF. Il ricavato delle vendite va a sostegno del progetto di sartoria sociale.

M. F.