Due auto si scontrano, una si ribalta. Incidente a Cascina, danni anche ad altri veicoli parcheggiati

Cascina (Pisa), 21 dicembre 2024 – Paura e danni oggi a Cascina. Intorno alle 14 di oggi, sabato 21 dicembre, c’è stato un brutto incidente stradale in via san Tommaso d’Aquino. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una si è ribaltata sulla sede stradale. Nell’urto sono state coinvolte anche altre due auto parcheggiate.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine.

La squadra dei vigili del fuoco di Pisa intervenuta ha estratto il conducente di una delle auto coinvolte nello schianto e lo ha poi affidato alle cure del personale sanitario. I feriti sono stati poi trasportati all’ospedale in codice giallo, ovvero non in gravi condizioni.

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza le auto coinvolte nel sinistro e i luoghi dell’intervento.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.