Due tamponamenti, otto auto coinvolte. Secondo giorno di esodo: delirio traffico in autostrada

Firenze, 21 dicembre 2024 – Esodo di Natale caotico sull’autostrada A1 dove questa mattina sono avvenuti due tamponamenti distinti. Uno all’altezza di Monte San Savino, in direzione sud, che ha visto coinvolti 4 veicoli. Alcune persone sono rimaste ferite nello scontro che ha provocato gravi ripercussioni sul traffico. Secondo le prime informazioni i feriti sarebbero lievi.

Un altro maxi-tamponamento, sempre fra 4 auto, è accaduto all’altezza di Reggello, in direzione sud. Fortunatamente non risultano persone ferite nell’incidente, ma lunghe code nel tratto fra Firenze Impruneta e Incisa.

Il grande esodo per le festività è iniziato ieri con non poche difficoltà non solo per chi viaggia sulle autostrade. Anche le grandi vie di comunicazione, come la Firenze-Siena e la Fi-Pi-Li sono prese d’assalto. Proprio due giorni fa un’altra giornata di passione a causa di un camion intraversato nel tratto compreso fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina.