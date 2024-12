Venerdì, rientro da lavoro, vacanze di Natale. Traffico in tilt a Firenze, “Siamo fermi da due ore”

Firenze, 20 dicembre 2024 - "Da 2 ore sono fermo sul raccordo". "Da Firenze nord a Peretola in 2 ore e mezzo". "Per fare 4 km ci ho messo un'ora e mezzo". Venerdì, vacanze di Natale, rientro da lavoro. Un mix micidiale che sta causando pesantissimi problemi alla circolazione a Firenze. Il traffico risulta bloccato in diverse zone della città, soprattutto in zona Nord. Criticità a Novoli, viale Guidoni, Peretola, l'ingresso e l'uscita della autostrada A11 Firenze Mare.

Il traffico in viale Guidoni (Foto utente sul gruppo Facebook Traffico Firenze)

"Tutto bloccato" segnalano gli utenti che si chiedono cosa sia successo. A quanto risulta non ci sono incidenti gravi. Ma il traffico è completamente andato in tilt. Le situazioni peggiori dopo le 17:30 e per tutto il tardo pomeriggio.

Esasperati gli automobilisti sui social. "Oggi la situazione è veramente terribile”.