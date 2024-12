Incidente camion sulla Firenze-Pisa-Livorno: traffico bloccato per ore

Un’altra giornata di ordinario delirio sulla Firenze-Pisa-Livorno. Ancora una volta nel tratto compreso fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina. Ancora una volta per un camion che ha perso il controllo e si è intraversato bloccando per ore la carreggiata in direzione mare. Passate le 19, con la strada riaperta intorno alle 18 ad una corsia, c’erano ancora 3 chilometri di coda, a 9 ore dal sinistro avvenuto intorno alle 10.30 di ieri mattina, quando il mezzo pesante è finito con la motrice contro il margine laterale della strada e il rimorchio a ingombrare completamente le corsie verso Livorno. Sul posto, all’altezza del chilometro 7,3, sono subito intervenuti i vigili del fuoco, insieme alla polizia stradale che ha facilitato l’arrivo dei mezzi di soccorso in contromano da Ginestra. Inviata in loco anche un’autogru che ha poi dovuto lavorare diverse ore per recuperare il mezzo incidentato e permettere un lento e progressivo ritorno alla normalità del traffico. Complesse anche le operazioni di soccorso dell’autista: l’uomo era infatti intrappolato fra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Una volta estratto è stato portato in ospedale in codice rosso, con gravi traumi. A prestare i soccorsi al ferito, la medicalizzata della Pubblica assistenza di Signa e l’infermieristica della Misericordia di San Casciano Val di Pesa.

Affrontata l’emergenza sanitaria, è rimasta da risolvere quella logistica, che ha richiesto ancora più tempo rispetto a simili casi passati. Solo nel pomeriggio una delle due corsie in direzione mare è stata riaperta, mentre la seconda è rimasta chiusa fino a sera. A peggiorare la situazione, quando ancora una sola carreggiata era tornata accessibile, anche un ulteriore incidente avvenuto intorno alle 17 all’uscita di Scandicci, in questo caso in direzione Firenze.

Pesantissime, come sempre in questi casi, le ripercussioni sul traffico veicolare, dentro e fuori dalla Fipili. Numerose auto si sono riversate sulla viabilità ordina, andando a ingolfare le strade comunali, incluse quelle di campagna. Non è la prima volta che la superstrada resta paralizzata per episodi del genere. Già nei mesi scorsi si erano verificati tre episodi simili. L’8 ottobre, in particolare, un tir si era intraversato al Km 17, in direzione Firenze, perdendo parte del carico e andando a invadere sia la propria corsia che quella verso Livorno. L’incidente aveva provocato il blocco completo non solo sulla grande arteria, ma anche di molte vie di comunicazione secondarie. Tutte le strade fra la zona empolese, le Signe e Scandicci erano andate in tilt, con mezzi pesanti inerpicati lungo le strade di campagna, code estenuanti e generale esasperazione. In quello stesso giorno, nel pomeriggio, un’auto aveva colpito la colonnina di rifornimento multiplo diesel/benzina, prendendo fuoco. Si tratta di episodi tutti simili, peraltro registrati sempre nel medesimo tratto di strada.