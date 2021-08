Vicopisano (Pisa), 15 agosto 2021 - Sono ripartiti questa mattina, domenica 15 agosto, dalle 7, canadair ed elicotteri antincendio impegnati sul fronte di fuoco del maxi rogo che dal tardo pomeriggio di sabato 14 agosto sta interessando il versante di Vicopisano e Buti dei Monti Pisani. Le fiamme sono partite in località Spazzavento e Luchetta sopra Vico poi dirigendosi con il calar del buioverso Buti.

Una ventina le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni e a trovare ospiitalità presso parenti o amici o nelle strutture messe a disposizione dalla protezione civile comunale e dall'intera comunità vicarese, e dei centri limitrofi. Evacuati anche ricoveri per animali e un rifugio per cani e gatti. gestito da alcune volontarie. Il rogo, sostengono alcuni testimoni, sarebbe partito da un'oliveta nei pressi di un casolare dove alcuni ospiti avrebbero acceso il fuoco per un barbecue. Gli accertamenti in tal senso sono in corso ma ora tutto lo sforzo è concentrati nelle operazioni di spegnimento.

L'origine del rogo

Secondo quanto spiega il Comune, l'incendio ha avuto origine sul Monte Capitano, in una oliveta. Una ventina circa, al momento, gli ettari di bosco bruciati. Inizialmente numerose squadre dell'Anticendio Boschivo della Regione, volontari, operai forestali, operatori del Coordinamento volontari toscani, molte squadre di vigili del fuoco con autobotti e due elicotteri hanno provato in ogni modo ad arginare le fiamme ma il vento e lo spotting hanno, purtroppo, spinto il fuoco che ha saltato la strada, è entrato nella pineta a Spazzavento e in località Palazzetto e La Lastra. Le operazioni stanno continuando incessantemente, sia a livello di coordinamento che come intervento antincendio nelle zone colpite dalle fiamme.

Un esercito al lavoro

"Squadre dell’Aib-Antincendio Boschivo, due elicotteri, un canadair e squadre di vigili del fuoco - spiegano dal Comune di Vicopisano - sono impegnati a domare un incendio divampato sopra Luchetta, a Vicopisano. Vi raccomandiamo di liberare immediatamente le strade dalle auto, di non venire per alcuna ragione a intralciare i mezzi e le operazioni di antincendio e di soccorso". La Polizia Municipale è intervenuta per coordinare la situazione.

Ingente lo spiegamento di mezzi: una decina di squadre di vigili del fuoco al lavoro, arrivate da Pisa, Pontedera, Cascina, Castelfranco di Sotto, Ponsacco, San Miniato. Sono stati mobilitati i comandi di Livorno, Prato, Lucca e Massa Carrara per portare rinforzi alle squadre già sul posto. Aperto il Coc (Centro operativo comunale).

Il sindaco segue la situazione dalla Puglia

Il sindaco Matteo Ferrucci, arrivato da poche ore dalla famiglia in Puglia, è in costante contatto con il Centro Intercomunale della Protezione Civile Monte Pisano, con il COC-Centro Operativo Comunale, con il vicesindaco Taccola e con tutti gli amministratori e responsabili dei vari settori. "Siamo ancora chiamati a sostenere una grande e dura prova, qualcosa che purtroppo abbiamo dovuto conoscere bene e di recente. Le forze in campo sono tante, competenti, lucide e determinate. Coraggio", si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Il tragico precedente

Si tratta di un rogo molto esteso. Il pensiero è tornato subito a quel settembre del 2018 quando le fiamme devastarono il Monte Serra in una apocalisse di fuoco.

Giani: "Monitoriamo la situazione"

"Sto monitorando la situazione insieme alla sala regionale, sono in corso evacuazioni e stanno operando numerose squadre di operatori e mezzi in arrivo da tutta la regione", scrive il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social.

Mazzeo: "Grazie a chi sta facendo il massimo"

"Un grazie di cuore a loro e a tutti coloro che in queste ore stanno facendo il massimo per fermare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non sappiamo ancora quali siano le cause ma è l'ennesima ferita per il nostro territorio", scrive il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

