Vicopisano (Pisa), 14 agosto 2021 - Torna il fuoco sul Monte Pisano. Per il momento le fiamme sono nel comune di Vicopisano. Sul posto sono arrivate diverse squadre dell'antincendio boschivo.

Si sta cercando di arginare le fiamme il più possibile in una zona che non è distante da alcune case. Per il momento l'area interessata dal rogo è limitata ma il fumo si vede da chilometridi distanza.

"Squadre dell’Aib-Antincendio Boschivo, due elicotteri, un canadair e squadre di vigili del fuoco - spiegano dal Comune di Vicopisano - sono impegnati a domare un incendio divampato sopra Luchetta, a Vicopisano. Vi raccomandiamo di liberare immediatamente le strade dalle auto, di non venire per alcuna ragione a intralciare i mezzi e le operazioni di antincendio e di soccorso". La Polizia Municipale è intervenuta per coordinare la situazione.

Si tratta di un rogo molto esteso. Il pensiero è tornato subito a quel settembre del 2018 quando le fiamme devastarono il Monte Serra in una apocalisse di fuoco.

