Incendio a Castellina Marittima, vigili del fuoco in azione

Gabriele Canè
12 ago 2025
REDAZIONE PISA
Chiesto l’intervento anche di due elicotteri. La squadra dei pompieri si è messa a protezione di alcune case sul crinale della collina interessata

L’intervento dei vigili del fuoco per l’incendio divampato nel comune di Castellina Marittima

L’intervento dei vigili del fuoco per l’incendio divampato nel comune di Castellina Marittima

Castellina Marittima, 12 agosto 2025 – Un incendio boschivo è divampato oggi, martedì 12 giugno, nel comune di Castellina Marittima. Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa sta intervenendo sul posto, in via del Commercio, dalle 10:52. 

Sul posto è stato richiesto anche l’intervento di due elicotteri, campagnole Aib Antincendio boschivo della Regione Toscana inviate dalla Sala operativa unificata permanente (Soup) e di un direttore delle operazione. 

La squadra dei vigili del fuoco si è messa a protezione di alcune case sul crinale della collina interessata. Presenti sul posto anche i carabinieri forestali.   

