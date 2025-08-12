Incendio a Castellina Marittima, vigili del fuoco in azione

Castellina Marittima, 12 agosto 2025 – Un incendio boschivo è divampato oggi, martedì 12 giugno, nel comune di Castellina Marittima. Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa sta intervenendo sul posto, in via del Commercio, dalle 10:52.
Sul posto è stato richiesto anche l’intervento di due elicotteri, campagnole Aib Antincendio boschivo della Regione Toscana inviate dalla Sala operativa unificata permanente (Soup) e di un direttore delle operazione.
La squadra dei vigili del fuoco si è messa a protezione di alcune case sul crinale della collina interessata. Presenti sul posto anche i carabinieri forestali.