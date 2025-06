"In Stile Pisano" e la passeggiata in via Cattaneo

Una passeggiata lungo via Cattaneo per evidenziare luci e ombre per bocca degli stessi residenti. È l’iniziativa della neonata associazione "In stile pisano", che vuol stimolare l’orgoglio cittadino e porre una lente d’ingrandimento sulla strada della nostra città che la scorsa settimana ha visto pestaggi e risse tra persone armate anche di machete. Appuntamento oggi alle 10 alla chiesa di San Marco alle Cappelle, da cui partirà la passeggiata pubblica. Presenti, oltre ai cittadini, anche un delegato del sindaco Conti e un rappresentante dell’opposizione. "Sarà - scrivono gli organizzatori - un momento di plauso per le cose che troveremo in stile pisano, e un pungolo per gli amministratori quando troveremo angoli della città trascurati o lasciati all’abbandono. Alessandro Sassetti di Lando, ci ha fatto presente delle risse notturne, tra accoltellamenti e scazzottate". La passeggiata in via Cattaneo servirà a raccogliere, da chi vive il quartiere, le criticità presenti: "dalla mancanza di un parroco che segua la comunità e che dia anche appoggio alle poche persone cattoliche rimaste e che accolga e indirizzi i nuovi arrivati al decoro della strada, vedi stendini coi panni stesi di fronte al negozio di un parrucchiere. Lo scopo nostro - continua l’associazione in stile Pisano - è dar voce a chi ci vive, far uscire il problema e trovare la soluzione". Ma al punto di ritrovo si potrà anch "firmare la petizione popolare rivolta al sindaco di Pisa affinché si attivi per il riposizionamento della statua del concittadino Fibonacci in piazza XX Settembre, dove si trovava fino al termine dell’ultima guerra e che poi, per un restauro, è oggi ‘nascosta’ nel Camposanto Monumentale. Fibonacci si aspetta di ritornare in contatto con suoi concittadini: famoso nel mondo e nascosto nella sua città".

M.F.