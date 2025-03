"In aiuto alle associazioni dedicate. In primavera un bando per progetti"

"Durante la primavera faremo un bando per le associazioni che vogliono affrontare la tematica della violenza giovanile". Sono queste le parole dell’assessore alle politiche sociosanitarie e alla promozione della cultura della legalità del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, a margine della tavola rotonda che si è svolta ieri alla Stazione Leopolda che trattava proprio il tema della violenza nelle nuove generazioni. L’assessore ha fatto sapere che nei prossimi mesi, forse già da aprile, "verrà pubblicato un bando dedicato a tutte le associazioni e realtà che operano nell’universo giovanile che possa contribuire a dei progetti a tema. Dal bullismo al contrasto alla violenza fino all’individuare i fattori scatenanti dell’aggressività tra i ragazzi".

"È fondamentale - aggiunge Bonano - coinvolgere sempre di più i giovani nelle iniziative, in modo da comprenderli e promuovere in loro una cultura del rispetto e della legalità. Noi ci siamo per portare avanti riflessioni su un tema di grande rilevanza che riguarda i nostri giovani". L’assessore conclude invitando tutta la società civile a "mettere insieme le esperienze, condividere i percorsi e gli approcci metodologici per riuscire a far emergere certi fenomeni e per individuare possibili soluzioni".

Mar.Fer.