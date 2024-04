Il varco nelle mura di via Zamenhof potrebbe essere riaperto a giugno

Pisa, 23 aprile 2024 – La settimana scorsa, nei pressi della ASL di via Zamenhof, si è svolto il sopralluogo della commissione urbanistica, incaricata di esaminare le soluzioni per riaprire in sicurezza il varco nelle mura al fine di creare un collegamento ciclopedonale diretto tra il centro storico e il quartiere don bosco. “Ovviamente la Federazione Italiana Ambiente e Biciclette (Fiab) di Pisa non poteva mancare – scrive in una nota Leonora Rossi, la presidente di Fiab Pisa - dato che segue assiduamente la questione sin da quando, ormai diversi anni fa, ha lanciato una petizione che ha raccolto più di mille firme a sostegno dell'apertura di questo varco. “Il sopralluogo – continua la nota - si è svolto in un clima molto cordiale e collaborativo, e ha permesso di esaminare approfonditamente vantaggi e problematiche di due diverse soluzioni. Il presidente di Pisa Al Centro, Angelo Ciavarrella, ha condotto l’incontro in maniera pragmatica e inclusiva, dando ascolto anche ai numerosi cittadini che, interessati alla riapertura, sono venuti ad assistere a questa inconsueta "seduta" della commissione urbanistica. L'esito finale, seppur non definitivo, è comunque molto positivo: l'assessore alla mobilità Massimo Dringoli si è detto fiducioso che il varco potrà essere aperto a breve, forse entro giugno. Riteniamo che si sia fatto un importante passo verso l'obiettivo – conclude la nota di Fiab -, e vogliamo per questo ringraziare, oltre all' assessore, anche tutti i commissari intervenuti”.