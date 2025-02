Il salone Punto d'Incontro spegne 40 candeline, il riconoscimento di Confcommercio

Pisa, 28 febbraio 2025 – Un “Punto di Incontro” di nome e di fatto, ma anche un punto di riferimento per le tantissime clienti che si affidano alle esperte mani delle sorelle Ceccarelli. Festeggia 40 anni di attività lo storico salone di parrucchiere delle sorelle Monica e Cristina Ceccarelli. Una realtà presente a Pisa dal 1985 e celebrata con un riconoscimento consegnato dal direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e dalla responsabile area tecnica Confcommercio Pisa Irene Della Croce alle titolari. “Un traguardo che ci riempie di orgoglio e ci emoziona” raccontano Monica e Cristina Ceccarelli “abbiamo inaugurato l'attività il 20 febbraio 1985 partendo dal negozio di via San Lorenzo e dopo cinque anni ci siamo spostate in piazza Santa Caterina, dove siamo rimaste per poco più di 10 anni, fino al trasferimento, nel 2001, nell'attuale sede in via Luigi Bianchi 39, dove lavoriamo affiancate dalla nostra collaboratrice Valentina Conti. “Nel nostro percorso professionale - spiegano le due sorelle Monica e Cristina Ceccarelli - abbiamo sempre cercato di offrire un servizio di qualità, aggiornandoci continuamente sulle mode e tendenze più ricercate per soddisfare le esigenze di ogni cliente. "Chi non si forma si ferma” è il nostro motto, e crediamo moltissimo nella necessità di una formazione continua e costante per garantire qualità e professionalità. Questi 40 anni sembrano passati in un batter d'occhio, ricordiamo tanti momenti felici con i nostri clienti e purtroppo quelli bruttissimi della pandemia con le chiusure e le limitazioni, ma come sorelle e imprenditrici, nella vita e nel lavoro, siamo sempre state unite con forza e rispetto reciproco, fiere della nostra attività”. “È un orgoglio avere tra i nostri associati attività come il salone Punto di Incontro che fanno della ricerca della qualità un punto di forza, rappresentando allo stesso tempo un servizio e un presidio importantissimo per il tessuto commerciale di Pisa e per la comunità” i complimenti del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “abbiamo consegnato con estremo piacere alle titolari una targa per celebrare questo importante traguardo raggiunto da un'attività storica e gestita con passione e determinazione”.