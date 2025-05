Il nuovo libro di Fabrizio Bartelloni al Salone di Torino

Pisa, 13 maggio 2025 - Alla kermesse del Salone del Libro di Torino c'è anche uno scrittore pisano che unisce musica e aule di giustizia. Sarà presentato in anteprima venerdì 16 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino (ore 13-.45 – Sala Lisbona) “Al vostro posto non ci so stare – dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André”, il nuovo libro di Fabrizio Bartelloni, avvocato, magistrato onorario, scrittore e animatore di molti eventi culturali dedicati alla canzone d’autore italiana sul territorio pisano. Il volume, edito da Pacini, è un saggio che analizza, scandaglia e segue gli itinerari percorsi da Fabrizio De André nell’affrontare i temi della legge, della giustizia e della pena. Attraverso un accurato lavoro di ricerca e approfondimento sul suo canzoniere, ma anche ripercorrendone la vita e le molte occasioni - dalla drammatica vicenda del rapimento all’incontro ‘segreto’ con i detenuti del carcere di Is Arenas - in cui ha dimostrato come non ci fossero gradi di separazione tra il modo in cui viveva e ciò che affidava alle sue canzoni, l’autore, giurista ma anche cultore e appassionato della canzone d’autore italiana, restituisce così al lettore, oltre alla poesia delle liriche deandreiane, anche l’acutezza e la lucidità con cui il menestrello ligure ha saputo indagare e decifrare la complessa dialettica tra l’essere umano e la giustizia penale assai meglio di molti «uomini e donne di tribunale». Il saggio, patrocinato oltre che dal Museo di Viadelcampo29rosso di Genova anche dalla Camera Penale di Pisa, si propone così di svolgere anche un’opera di sensibilizzazione sulle condizioni dei detenuti e quella delle carceri italiane e, più in generale, sulla natura e la funzione stessa della sanzione penale. Dopo l’anteprima all’interno della prestigiosa kermesse torinese, in cui Bartelloni sarà affiancato da Serena Caputo, presidente della Camera penale di Pisa e da Simona Virginia Cicorella, penalista del foro di Busto Arsizio, il libro sarà presentata a Pisa martedì 10 giugno nell’ambito della rassegna Scrittori in borgo della Libreria Ghibellina, con la presenza di Serena Caputo, della cantante Petra Magoni e del cantautore e musicista Maurizio Bigongiali.