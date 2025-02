Il nuovo direttivo Avis. Al timone Barbara Boccardi

Dopo oltre 30 anni, Paolo Ghezzi lascia la poltrona da presidente di Avis Pisa a Barbara Boccardi. Domenica scorsa si è tenuta un’assemblea elettiva dell’associazione volontari italiani del sangue comunale pisana che, riunita nella sede di piazza Vittorio Emanuele, ha visto l’insediamento del consiglio direttivo e l’elezione dell’ufficio di presidenza. La novità più grande emersa dalla riunione è la rinuncia del presidente uscente Paolo Ghezzi che per oltre 30 anni, in diverse fasi, è stato il volto e la guida principale dell’Avis pisana e che non si è ripresentato per la massima carica. La scelta del consiglio è andata dunque, con voto unanime, su Barbara Boccardi, già vicepresidente vicaria Avis Pisa e consigliera provinciale e regionale. Sempre unanimemente, sono stati eletti nelle cariche di vicepresidente Emanuele Ghezzi (vicario) e Andrea Bianchi, mentre la carica di segretaria del consiglio direttivo è andata a Carlotta Aragona; confermato nel ruolo di amministratore Michele Froli. La neoeletta presidente Boccardi ha ringraziato i consiglieri per la fiducia di guidare l’associazione: "Spero di essere all’altezza delle aspettative - ha detto -, di sicuro non mancherà l’impegno e l’energia che ho sempre messo a disposizione di Avis. Mi preme poi ringraziare il presidente uscente Paolo Ghezzi, la cui eredità sarà un grande onere, ma anche e soprattutto una solidissima base di partenza per proseguire e fare sempre meglio per i nostri donatori e le nostre donatrici; esse rappresentano quella donazione al femminile in crescita nonostante la donna abbia maggiori limitazioni fisiologiche e una complicata conciliazione di tempi di vita e lavoro: porremo molta attenzione a questo tema, come a tutte le questioni che ruotano intorno ai donatori".

Il nuovo consiglio direttivo di Avis Pisa è dunque così composto: Barbara Boccardi presidente, Emanuele Ghezzi vicepresidente vicario, Andrea Bianchi vicepresidente, Carlotta Aragona segretaria, Michele Froli amministratore; consiglieri: Antodaro Brunella, Bruselli Mario, Caporale Giovanni, Crupi Renato Maria, Garcea Fausto, Ghezzi Paolo, Khalil Mohammad, Piccioni Emiliano, Russo Domenico, Santopadre Stefania, Sbertoli Clara, Stoppini Lorenzo, Stefania Marcelli addetta contabile.

mar.fer.