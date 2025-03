Il mondo delle griffes a caccia di personale

Il gruppo Richemont, proprietario di noti marchi della moda, come Cartier, Buccellati, Montblanc, è alla ricerca di personale in Toscana.

Tra le figure specializzate richieste: tecnico industrializzatore pelletteria, master data specialist e quality manager per Chloé, quality inspector per Montblanc, assistenti alla boutique e addetti al magazzino pellami appartenenti alle categorie protette, data specialist, esperti risorse umane. Per consultare le posizioni aperte e per candidarsi: jobs.richemont.com.

Sempre nel settore moda, sono 17 le figure ricercate in Italia da Gucci, che fa parte del gruppo Kering. Alcune di queste riguardano il sito produttivo di Scandicci, in provincia di Firenze. I dettagli all’indirizzo careers.gucci.com/it.