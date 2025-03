Il flash mob ballato per l'antenna di Putignano

Pisa, 8 marzo 2025 - Un flash mob... ballato. Oggi pomeriggio, intorno alle 15, Putignano diventerà una festa per protestare per l’antenna della Telecom che, secondo i residenti, è "Troppo vicina alle case". Il caso nei giorni scorsi aveva richiamato anche le attenzioni del sindaco di Pisa Michele Conti che, in un'assemblea pubblica tenutasi il 4 marzo, ha affrontato la questione della ricollocazione dell’antenna per la telefonia mobile e oggi parte il "FLASH MOB del MURATORINO"…

"In tutta Italia - scrivono gli organizzatori -, un cambiamento straordinario sta prendendo forma! Telecom sta erigendo enormi antenne nei pressi delle abitazioni, vicino a scuole e parchi giochi. Anche a Putignano gli abitanti si stanno unendo per far sentire la propria voce contro il posizionamento troppo ravvicinato di queste strutture alle case. Ma non ci fermiamo qui! Gli abitanti del quartiere hanno deciso di alzare il volume della loro protesta coinvolgendo Saverino Sateriale, conosciuto come Rino. Grazie alla sua creatività esplosiva ha ideato un ballo originale: "il Ballo del Muratorino". E nel 2024 Rino ha conquistato il celebre campanaccio d'oro alla Corrida, dimostrando quanto il suo ballo abbia colpito i cuori del pubblico! Immaginate l'energia di un FLASH MOB con il Ballo del Muratorino che illumina le strade di Putignano! Questa è l'occasione perfetta per attirare l'attenzione su un quartiere, che merita di essere ascoltato e rispettato. Insieme possiamo fare la differenza e trasformare questa sfida in una grande opportunità per tutti!"

L’impianto era collocato sulla torre piezometrica da anni inutilizzata e da poco demolita dal Comune di Pisa nell’ambito di un progetto di messa in sicurezza e riqualificazione del quartiere. La ricollocazione successiva in area privata, ha destato le rimostranze dei residenti, preoccupazioni sfociate anche in un ricorso al Tar contro l’atto che autorizzava l’installazione della nuova antenna, a causa della vicinanza alle abitazioni.

"Ringrazio i cittadini per aver fatto ricorso contro l’autorizzazione unica rilasciata dagli uffici comunali – aveva detto il sindaco Michele Conti - perché questo ci dà più forza nella trattativa con i gestori, ai quali abbiamo proposto tre soluzioni alternative durante gli incontri già avuti: il cimitero di Putignano, l’isola ecologica e la golena d’Arno. Ci siamo anche resi disponibili a valutare anche loro controproposte su ulteriori aree alternative che saranno valutate in base a tre criteri: la salvaguardia della salute dei cittadini, la scelta di un luogo con minore densità demografica e, non ultimo, la garanzia di una corretta erogazione del servizio a favore di tutta la popolazione. Siamo in attesa di una risposta da parte dei gestori, aggiornando la riunione per la prossima settimana".