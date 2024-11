Il Comune di Cascina stanzia 70mila euro per la Tari per i cittadini in difficoltà

Cascina, 15 novembre 2024 - L’amministrazione comunale cascinese ha stanziato la somma di 70.000 euro per il capitolo “TARI Fondo a sostegno dei cittadini in difficoltà” nel Bilancio 2024, per erogare contributi economici ad integrazione della spesa relativa all’utenza domestica della tassa dei rifiuti effettivamente pagata nell’anno 2024. C’è tempo fino al 16 dicembre 2024 per la presentazione delle domande esclusivamente on-line, con SPID, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei Servizi (tessera sanitaria), direttamente sul sito del Comune di Cascina (https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php). Tutte le informazioni sono disponibili al link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/tariffa-sui-rifiuti-tari. L’agevolazione riguarda esclusivamente l’abitazione di residenza e occorre essere in possesso dell’attestazione ISEE ordinario o corrente, senza omissioni/difformità, con valore fino a 18.000 euro.

“In un contesto di impoverimento per molti nuclei familiari – dichiarano gli assessori del Comune di Cascina all'ambiente Paolo Cipolli e al sociale Giulia Guainai –, il Comune di Cascina si impegna ancora una volta per andare incontro alle esigenze e ai bisogni delle famiglie che vivono fra le difficoltà economiche, spesso stringenti a causa di una serie di fattori tra cui l’aumento dei prezzi che porta all’erosione dei redditi . Come amministrazione comunale - precisano gli assessori Cipolli e Guainai - abbiamo dunque voluto destinare una somma pari a 70.000 euro per dare un concreto sostegno alla fascia di popolazione che risente maggiormente della crisi in corso. Un contributo che va a sommarsi agli 80.000 euro che normalmente vengono destinati alla Tari con le agevolazioni che da regolamento sono rivolte a favore di anziani indigenti, famiglie con portatori di handicap, occupazioni temporanee”.