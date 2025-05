I 25 anni del Corpo Guardie di Città, l'augurio del presidente Mariano Bizzarri Ollandini

Pisa, 16 maggio 2025 - Mariano Bizzarri Ollandini, presidente del Corpo Guardie di Città, celebra un quarto di secolo dalla fondazione dell'istituto di vigilanza privata che, quotidianamente, è a disposizione di Pisa e dei pisani.

"Oggi è un giorno speciale per tutti noi, un giorno che segna una tappa fondamentale della nostra storia, un traguardo che abbiamo raggiunto insieme. 25 anni di impegno, di lavoro, di dedizione. Un quarto di secolo durante il quale il Corpo Guardie di Città ha svolto la sua missione con passione, professionalità e competenza. Ogni compleanno è un’occasione preziosa per fermarsi, guardare indietro e riflettere sul cammino percorso. Oggi, 16 maggio 2025, celebriamo con orgoglio i 25 anni dalla nascita della s.r.l. Corpo Guardie di Città.

Ricordo ancora con emozione l’entusiasmo di quel giorno del 2000, quando abbiamo dato vita a un progetto ambizioso: creare il primo e unico Istituto di Vigilanza di Pisa e per Pisa, con l’obiettivo di garantire sicurezza, fiducia e serenità ai cittadini e alle imprese del nostro territorio. Da allora, grazie all’autorizzazione della Prefettura e all’impegno costante di tutti coloro che hanno lavorato con noi, abbiamo costruito un punto di riferimento solido per la sicurezza dei pisani, affrontando ogni sfida con professionalità, passione e spirito di servizio. Questo traguardo rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a continuare con la stessa determinazione e con rinnovata energia il percorso intrapreso.

Venticinque anni fa, abbiamo preso un impegno con la nostra comunità, con le famiglie e le imprese, con ogni singolo cliente che ha scelto di affidarsi a noi per la propria sicurezza. Il nostro motto, " La vostra sicurezza è la nostra professione ", è diventato più di un claim o di una semplice frase. È il nostro impegno quotidiano, il nostro punto di riferimento in ogni intervento, in ogni servizio che offriamo. Questa frase è il cuore pulsante di ciò che facciamo, perché la sicurezza non è solo una questione di vigilanza, ma di fiducia. Fiducia che ogni giorno guadagniamo sul campo, con il nostro lavoro, con il nostro sacrificio. Fiducia che custodiamo gelosamente e che alimentiamo attraverso l’impegno costante di ognuno di noi.

Ogni pattugliamento, ogni intervento, ogni situazione che affrontiamo insieme ci ricorda che la sicurezza non è mai un valore scontato, ma un bene prezioso. In questi 25 anni, abbiamo vissuto momenti di grande soddisfazione, ma anche di sfide e difficoltà, che ci hanno reso più forti, più preparati, più uniti. Abbiamo imparato che la protezione di ciò che conta non è solo un dovere, ma una responsabilità che ci accompagna in ogni momento della nostra giornata. Ogni guardia, ogni operatore, ogni membro del nostro Istituto di Vigilanza è consapevole di quanto questo impegno sia grande e quanto sia importante la fiducia che ci viene accordata.

Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi e ci hanno accompagnato in questi 25 anni di storia ma soprattutto grazie al nostro personale, che con coraggio, dedizione e professionalità si impegna ogni giorno per garantire la sicurezza dei nostri clienti. Senza di voi, senza il vostro lavoro instancabile, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Ringrazio anche i nostri clienti, che ci hanno scelto in questi 25 anni. Siete voi la ragione per cui siamo qui, il motivo per cui ogni giorno ci sforziamo di fare sempre meglio. La vostra fiducia è la nostra più grande ricompensa. E infine, un pensiero va a tutti coloro che ci hanno accompagnato lungo questo cammino. Le istituzioni, i partner, le famiglie. Siete parte integrante di questo successo.

Corpo Guardie di Città non è solo un Istituto di Vigilanza, siamo una squadra, una famiglia, un punto di riferimento per chi cerca sicurezza. Siamo orgogliosi del percorso fatto finora, ma sappiamo che il meglio deve ancora venire.Il nostro impegno non finisce qui: ogni giorno, ogni anno, saremo sempre pronti a rinnovare la nostra promessa. Perché la vostra Sicurezza è la nostra Professione".