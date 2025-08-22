Pisa, 22 agosto 2025 – E’ prematuramente scomparso Giovanni Adinolfi, storico direttore del Caf della Cisl pisana e figura di riferimento per tutta l’organizzazione sindacale.

"Adinolfi – ricordano dalla Cisl di Pisa e dal Caf Toscana – da anni punto fermo dell’assistenza fiscale nel territorio pisano, lascia un vuoto incolmabile non solo tra colleghi e iscritti, ma in tutta la comunità, che in lui ha sempre trovato competenza, disponibilità e umanità. Giovanni Adinolfi era molto più di un dirigente: era una presenza costante, rassicurante, sempre pronta a offrire supporto, spiegazioni e soluzioni concrete a chi si rivolgeva al Caf per orientarsi tra pratiche spesso complesse e delicate. Grazie al suo lavoro instancabile, il servizio è cresciuto in efficienza e qualità, diventando un punto di riferimento per migliaia di cittadini”.

“Perdiamo un amico, un collega, un grande sindacalista, un giornalista, un animo meraviglioso , un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al servizio delle persone, con passione e spirito di solidarietà – dice Giorgia Bumma, segretaria generale della Cisl di Pisa – La sua competenza e la sua umanità resteranno un esempio per tutti noi”.

"Rimarrai sempre nel mio cuore, come guida ed esempio di come va svolto il nostro ruolo. Con passione e sempre al servizio di tutte le persone che entravano nel nostro Caf Cisl. Spesso erano persone che oltre ad un aiuto tecnico avevano di bisogno di un conforto dato dal fatto che tu le avresti seguite ed aiutate, perché eri una persona dal cuore grande", è il ricordo di Andrea Gemma, direttore Caf Toscana.

In tanti, nelle ultime ore, hanno voluto esprimere vicinanza alla compagna Jessica Paolicchi e alla famiglia e ricordare Giovanni come un uomo di grandi principi , capace di unire professionalità e profondo senso del dovere con una gentilezza rara.

La Cisl “invita tutti coloro che hanno conosciuto Giovanni a unirsi nel ricordo e a testimoniare la gratitudine per quanto ha dato, in silenzio e con umiltà, alla nostra comunità. La Cisl di Pisa si stringe con affetto alla famiglia Adinolfi, condividendone il dolore e custodendo con gratitudine la memoria di una figura straordinaria per l'ambiente tutto”.

A partire da sabato 23 agosto per tutta la giornata la salma di Giovanni Adinolfi sarà esposta alle cappelle della Pubblica Assistenza a Pisa, in via Bargagna 2. Il funerale si terrà domenica alle 11.30 nella basilica di San Michele degli Scalzi a Pisa.