Farmaci a domicilio gratis: inizia la sperimentazione. Chi può accedere

Pisa, 16 giugno 2024 – Farmaci a domicilio: la giunta comunale dà il via libera alle procedure amministrative per un servizio tanto atteso quanto necessario ed urgente. Il 13 giugno, è stata approvata all’unanimità la delibera che prevede "in via sperimentale" la consegna di farmaci a domicilio ai cittadini definiti "fragili".

Ovvero gli over 65 anni con Isee pari o inferiore a 20mila euro oppure che quei cittadini che si trovano in particolari condizioni di difficoltà per motivi sanitari o sociali, indipendentemente dal valore Isee.

A questa tipologia di beneficiari, si aggiungono anche i disabili in possesso di certificato di gravità pari al 100% in base alla Legge 104/92 ed ancora, i malati oncologici. Questa delibera prevede che il servizio, chiamato "Farmaci a casa" sia totalmente gratuito. Altra novità è che il servizio, ossia la consegna domiciliare, non venga demandata a soggetti terzi ad esempio a società, aziende di spedizione privata; tutto sarà giocato "in house".

Entrano in campo cioè, le sei farmacie comunali che si attiveranno per questo prezioso passo avanti per la salute territoriale. La delibera taglia il traguardo dopo circa un anno di attese dopo che che questa amministrazione, presentò nelle linee programmatiche del mandato amministrativo dell’ottobre del 2023, tutta una serie di azioni volte a garantire la costruzione di una rete di interventi pubblici in materia sociale e sanitaria soprattutto in favore delle fasce più fragili e deboli della popolazione.

Dal punto operativo, la Giunta ha ritento che Farmacie comunali Pisa Spa, società ha i requisiti per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività. Il prossimo passo sarà quello di individuare, attraverso un bando pubblico, quei cittadini interessati al servizio nel rispetto dei requisiti di cui sopra. Questa novità, per cui si dovranno aspettare ulteriori dettagli, è un altro tassello nei servizi di prossimità al cittadino che ha allestito il Comune con il sindaco Michele Conti che da sempre ha spinto per una sanità territoriale onde evitare l’aggravio della già oberata situazione dei nostri nosocomi e della sanità locale.

Il Comune è infatti impegnato assieme alla Asl-Nord Ovest ed alla Sds nella messa in opera della Casa di Comunità del litorale, un polo socio-sanitario che garantirà numerosi servizi ai cittadini. I lavori partiranno entro l’inizio dell’estate con durata prevista di un anno. La nuova struttura nascerà da un intervento di riqualificazione e ampliamento dell’attuale distretto di via Andò, un investimento di circa 900mila euro finanziato con risorse provenienti dal Pnrr.

