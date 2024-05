La farmacia domotica. Tecnologia e servizi: "È già diventata realtà"

Una nuova e funzionale farmacia. Rinnovata ed ampliata. E la stessa società Fucecchio Servizi Srl (società in House del Comune di Fucecchio) proprietaria dell’immobile ha avuto un aumento di valore. Una rivoluzione annunciata e ora portata a compimento per la farmacia che vanta ottime performance con 6.000-7.000 ricette evase al mese. Una farmacia che cambia e si adegua ai tempi con lo sguardo verso il futuro, ma legata alle sue tradizioni. Oltre a diventare una farmacia domotica con un robot ad alta tecnologia ideato e prodotto in Italia (Bertero Technology), ha, anche, ampliato la propria attività di vendita farmaci e parafarmici con un’ampia sfera di servizi a favore della popolazione. Vediamoli: preparazioni galeniche, prodotti Apoteca Natura, Fidelity card Farm@rete, analisi del sangue (controllo del profilo lipidico e dell’emoglobina glicata), elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, misurazione gratuita pressione sanguigna, controllo gratuito dell’udito, analisi gratuita capello e cuoio capelluto e tanto altro ancora. Come la consegna gratuita a domicilio dei farmaci e parafarmaci in tutto il territorio comunale e il servizio Infermieristico privato. Un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dalla società proprietaria attraverso fondi Pnrr per 45mila euro e fondi del Comune per 150mila euro e una parte con ricorso al credito bancario per 100mila euro.

"I nostri farmacisti dice l’avvocato Lorenzo Calucci, amministratore unico della società Fucecchio Servizi Srl - insieme agli operatori sanitari hanno rappresentato e rappresentano il primo presidio medico di comunità e durante la pandemia hanno sopperito alle tante necessità e bisogni che la comunità stava esprimendo anche a discapito della propria incolumità. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo". "I farmacisti stessi sono stati in prima linea a sostegno della popolazione – aggiunge Colucci –. La nostra farmacia anche in quell’occasione ha saputo ben distinguersi facendo rete e sostenendo tutte le persone e soprattutto le più fragili. Lo scorso 25 maggio è stato inaugurato un altro pezzo della sua storia e questo è il primo punto di partenza da cui far crescere ed ampliare sempre di più le risposte alle tante richieste che giungono".