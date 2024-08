Evasi dai domiciliari con coltelli e cacciaviti: arrestati a Tirrenia

Litorale, 16 agosto 2024 - Duplice arresto per i carabinieri di Pisa per Ferragosto che hanno sorpreso durante un controllo due persone che dovevano essere agli arresti domicilari. Nello specifico, durante i numerosi controlli dei militari dell'Arma sul lungomare pisano in questi giorni di metà agosto (potenziati appositamente per la festa di mezza estate) nell’ultima circostanza, gli uomini e donne in divisa hanno arrestato due soggetti per essere evasi dagli arresti domiciliari, segnalandoli anche per il possesso ingiustificato di un coltello e di alcuni attrezzi utilizzabili per lo scasso. È quanto successo nella nottata appena trascorsa sul litorale di Tirrenia, dove i carabinieri della sezione radiomobile, impegnati negli intensificati e solerti servizi di pattugliamento per la prevenzione dei reati a ridosso della Festa dell'Annunciazione della Madonna, hanno sorpreso un uomo di nazionalità straniera – che invece sarebbe dovuto essere a casa propria, poiché sottoposto alla misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari – alla guida di un’automobile. In sua compagnia, come passeggero del veicolo, c'era un altro uomo, anch'egli di nazionalità straniera e anch’egli sottoposto alla stessa misura di arresti domiciliari. Quest'ultimo, peraltro, alla vista dei militari dell'arma dei carabinieri ha tentato una rocambolesca fuga a piedi, durata poco in quanto è stato prontamente bloccato dai militari. Perquisiti dagli agenti, i due evasi sono stati peraltro sorpresi in possesso di alcuni cacciaviti e di un coltello, che sono stati immediatamente sottoposti a sequestro e pertanto segnalati all’Autorità Giudiziaria competente, con l'accusa di porto ingiustificato di armi e di attrezzi atti allo scasso. I due stranieri sono dunque stati arrestati e trattenuti in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissimo, tenutosi oggi, venerdì 16 agosto, innanzi l’Autorità Giudiziaria pisana, che ha disposto gli arresti domiciliari per uno e la detenzione domiciliare per l’altro. Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, le eventuali responsabilità delle persone arrestate dovranno essere vagliate, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.