Donato un nuovo defibrillatore all'ex convento iCappuccini

PISA, 19 aprile 2024 – Nuovo defibrillatore per iCappuccini, lo storico ex convento di San Giusto che oggi è diventato la sede di un importante progetto di rigenerazione urbana e sociale realizzato dalle Acli provinciali di Pisa e dalle cooperative sociali Aforisma e Il Simbolo grazie a una donazione di Armando Varini, pluricampione italiano di canoa, conosciutissimo in città.

Oggi alle 15.30 l’inaugurazione alla presenza, oltrechè di Varini, anche del presidente delle Acli provinciali Andrea Valente e dei presidenti delle cooperative sociali “Aforisma”, “Il Simbolo” e “Alzaia”, rispettivamente, Grazia Ambrosino, Alberto Grilli e Alessandro Carta oltrechè di Fabrizio Bonino, istruttore bls-d certificato dell'associazione “Cecchini Cuore”. Perché iCappuccini hanno scelto di “festeggiare” la donazione con un corso gratuito e aperto tutti, curato proprio da Bonino, che si svolgerà subito dopo l’inaugurazione nei locali della Biblioteca dei Cappuccini, e dedicato, sì all’utilizzo corretto del defibrillatore, ma anche a come riconoscere un arresto cardiaco, ad imparare a fare un massaggio cardiopolmonare e a come disostruire le vie respiratorie nei lattanti, nei bambini e negli adulti.

Il complesso dei Cappuccini di San Giusto, oggi, è una struttura sociale e un luogo di aggregazione, accoglienza, formazione e lavoro che, fra le molteplici attività, ospita anche un pensionato studentesco, una casa-famiglia per minori stranieri, un ambulatorio sociale. Ma anche sede di corsi di formazione e orientamento al lavoro.