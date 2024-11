Digitalizzazione della gestione dei rifiuti: Cna Pisa organizza 4 incontri sul RENTRI

Pisa, 20 novembre 2024 - Digitalizzazione della gestione dei rifiuti, novità normative e nuovi adempimenti per le imprese: in arrivo grandi cambiamenti per la gestione dei rifiuti. A partire da febbraio 2025, infatti, le aziende saranno obbligate a utilizzare modelli elettronici per registrare la produzione, la gestione e il trasporto dei rifiuti, garantendo così una maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi. Il sistema, istituito dal Decreto Ministeriale n. 59 del 2023, si configura come uno strumento fondamentale per migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti e promuovere una sostenibilità ambientale più concreta e misurabile.

Per accompagnare le aziende di tutto il territorio della provincia di Pisa in questo cambiamento, CNA Pisa ha organizzato 4 incontri informativi diffusi capillarmente in tutte le zone.

Il ciclo di seminari - aperti e gratuiti - si propone di:

Offrire una panoramica aggiornata sulle modalità di utilizzo del RENTRI; Approfondire gli aspetti normativi e tecnici con esperti del settore; Condividere esperienze e casi pratici di implementazione; Creare un momento di confronto tra aziende, professionisti e istituzioni.

Di seguito il calendario degli incontri:

Pontedera - Giovedì 5 dicembre 2024 - 17:00 - Piccolo Teatro Digitale (Via Dante Alighieri, 55B - Pontedera) San Miniato - Martedì 10 dicembre 2024 - 16:30 - Sala Convegni “Gabbriello Bertini" (Piazza Giulio Scali - San Miniato)

Pisa - Mercoledì 11 dicembre 2024 - 17:00 - Sede CNA Pisa (Via Giosuè Carducci, 39 - Ghezzano)

Volterra - Lunedì 16 dicembre 2024 - 15:00 - Sala Melani - Torre Toscano (Piazzetta San Michele 2, Volterra)

"CNA da sempre vicina ai suoi imprenditori - si legge in una nota dell'associazione di categoria pisana - organizza 4 incontri ad ingresso libero per aggiornare artigiani e operatori del settore sulle nuove procedure di compilazione e vidimazione dei registri e formulari, strumenti essenziali per la corretta applicazione del sistema RENTRI. Il nuovo sistema prevede, infatti, obblighi specifici per una serie di soggetti, tra cui enti e imprese che trattano rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi, alcuni produttori di rifiuti non pericolosi, artigiani e aziende industriali con più di 10 dipendenti, trasportatori, intermediari e consorzi di recupero e riciclaggio. Questi soggetti dovranno conformarsi a un calendario graduale di iscrizione fino alla prima data cruciale fissata per il 13 febbraio 2025, quando i vecchi modelli di registri e formulari non saranno più validi. Ecco che, per facilitare la comprensione di questo strumento su cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e digitalizzazione della movimentazione e trasporto degli stessi, CNA si impegna a supportare concretamente le imprese per comprendere la nuova normativa e gli adempimenti richiesti"

Prenotazione obbligatoria: https://docs.google.com/forms/d/135ViQJH49Zt-ddRCdpfYUi1GOgrdElQhnupx9bHrNn0/viewform?edit_requested=true

Info: [email protected]