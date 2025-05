Destinazione Pisa. Firmato il protocollo per il turismo in città

"Un sogno che si avvera". Un sistema sinergico perfettamente integrato tra tutte le forze che contribuiscono a rendere Pisa una delle città più ricche dal punto di vista turistico, per offrire un prodotto sempre più competitivo a livello internazionale.

Per la prima volta, la città si dota di una visione strategica condivisa per il governo del turismo: è stato sottoscritto ieri mattina il Protocollo d’intesa per la costituzione della Destination Management Organization tra il Comune e le istituzioni cittadine, enti culturali, università, imprese, associazioni di categoria e operatori economici.

"Voglio ringraziare tutti i soggetti cittadini coinvolti che, insieme al Comune, possono contribuire a sviluppare una governance efficace e coordinata – ha affermato il Sindaco Michele Conti - fare sinergia, lavorare insieme e fare programmazione strategica è il modo per valorizzare pienamente tutte le grandi potenzialità che può esprimere la nostra città, con questo protocollo tutti gli attori coinvolti si impegnano a lavorare insieme per migliorare l’offerta e mettere in campo una regia condivisa del turismo, per affrontare le sfide di un mercato sempre più internazionale e competitivo". Il 2024 è stato un anno dei record per il turismo con +7,6% di presenze (2.189.112 presenze) e +9,9% di arrivi (984.572 arrivi) rispetto all’anno precedente.

La Destination Management Organization (DMO) è un nuovo strumento organizzativo per ottimizzare le grandi potenzialità della città mettendole a sistema, un "tavolo permanente" di confronto e pianificazione strategica, presieduto dall’assessore al turismo e sostenuto da una struttura tecnica operativa che coordinerà le azioni e vigilerà sull’attuazione del piano operativo, garantendo coerenza e sinergia tra i vari attori coinvolti.

"Da tempo gli attori del turismo richiedevano un coordinamento che prevedesse la condivisione delle strategie di sviluppo turistico e degli strumenti di promozione e comunicazione della destinazione stessa- ha affermato Pesciatini- con la Dmo la città avvia un sistema integrato, omogeneo, coerente e sostenibile di accoglienza ed esperienze da offrire ai nostri ospiti". Ieri nella sala Baleari del Comune, si è svolto anche il primo incontro ufficiale del tavolo di confronto della Dmo per la definizione degli obiettivi e delle azioni del piano operativo 2025-2026.