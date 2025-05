Decreto Bollette, la Lega informa la cittadinanza per accedere al bonus

Pisa, 10 mag.– Si è svolta stamane a Pisa una conferenza stampa della Lega per presentare le iniziative promosse sul territorio in merito al Decreto Bollette e all’importante emendamento inserito nella Legge Concorrenza 2024 proprio dal Carroccio, che punta a garantire un significativo risparmio in bolletta per milioni di cittadini. Un intervento concreto, frutto dell’impegno del Governo e del lavoro costante della Lega a tutti i livelli istituzionali. Presenti il Segretario provinciale della Lega Giovanni Pasqualino, il deputato Edoardo Ziello, l’europarlamentare Susanna Ceccardi, la capogruppo in Consiglio regionale Elena Meini, l’assessore comunale alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno e il Responsabile Regionale Lega del Dipartimento Energia Luciano Del Seppia.

"Vogliamo informare i cittadini sulle azioni concrete da intraprendere per ottenere un consistente risparmio in bolletta. In Provincia di Pisa, come nel resto della Toscana, abbiamo già attivato banchi informativi durante questo fine settimana, e stiamo predisponendo atti in tutti i Comuni per aprire sportelli dedicati che offrano assistenza ai cittadini che ne hanno diritto. Questo emendamento conferma l'impegno continuo della Lega nell'affrontare i bisogni reali delle persone" ha affermato il segretario provinciale Lega Pisa Giovanni Pasqualino.

Il deputato Edoardo Ziello ha ricordato i numeri del Decreto Bollette: "Abbiamo stanziato tre miliardi di euro, suddivisi in 1,6 miliardi per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese. Questi fondi, frutto dell'impegno del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, permettono l'erogazione di un bonus da 200 euro per otto milioni di famiglie con ISEE sotto i 25mila euro, e un incremento a 300 euro per quelle con ISEE sotto i 9530 euro e almeno quattro figli. Inoltre, gli utenti vulnerabili - over 75, disabili e persone in difficoltà economica - potranno accedere al mercato a tutele graduali. Sono previste anche misure per le PMI, come l'azzeramento per sei mesi degli oneri di sistema e la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili".

L’europarlamentare Susanna Ceccardi ha denunciato l’impatto negativo delle scelte europee: “Mentre a Bruxelles, con politiche scellerate e ideologiche, si continuano a imporre vincoli che fanno lievitare i costi energetici per famiglie e imprese, il Governo italiano – grazie anche al contributo della Lega – mette in campo misure concrete per dare un supporto reale ai cittadini. Con il Decreto Bollette, otto milioni di famiglie potranno ricevere un contributo fino a 500 euro, a seconda dell’ISEE e della composizione del nucleo familiare. È questa la differenza tra chi impone e chi ascolta: noi stiamo dalla parte delle persone, con scelte pratiche e sostenibili”.

Elena Meini, capogruppo Lega in Regione Toscana, ha annunciato iniziative a livello regionale: "Nella nostra Regione ci attiveremo con una mozione in Consiglio per invitare la Giunta a promuovere la massima adesione possibile a queste misure di buon senso. Scriverò a tutti i sindaci della Provincia di Pisa, senza distinzione politica, per incentivarli ad attivare sportelli informativi nei propri Comuni, magari sfruttando strutture già operative e frequentate dai cittadini. Pisa, Massa e Ponsacco sono già esempi virtuosi in tal senso: vogliamo estendere questo modello a tutto il territorio".

Giovanna Bonanno, assessore del Comune di Pisa, ha sottolineato l’impatto sociale della misura: “Esprimo piena soddisfazione per l'iniziativa e ringrazio gli Onorevoli Gusmeroli e Barabotti per l'impegno a favore delle famiglie più fragili. A Pisa, come Assessorato, conosciamo bene la realtà sociale: ogni anno riceviamo tra le 1000 e le 1200 domande da nuclei familiari in difficoltà per accedere ai bonus. Questo nuovo supporto è fondamentale, perché oltre a un contributo economico, offre l'accesso al servizio di tutele graduali per gli over 75. Ci attiveremo per informare capillarmente i cittadini tramite i nostri Centri e attraverso una comunicazione diretta alle famiglie, in modo che nessuno resti escluso da questo importante aiuto".

Infine Luciano Del Seppia, Responsabile Regionale Lega del Dipartimento Energia, ha espresso “Soddisfazione per l'organizzazione del gazebo 'Sos bollette - l’aiuto della Lega’ previsto in questo weekend in tutta la regione. In un mercato dell'energia sempre più aggressivo e complesso, con offerte spesso poco trasparenti, la Lega si propone di affiancare concretamente i cittadini, soprattutto quelli più fragili, offrendo informazioni chiare e strumenti utili per ottenere risparmi reali in bolletta. L'iniziativa rientra in un'attività di assistenza normativa, contrattuale e tecnica, che proseguirà anche nei prossimi mesi grazie al Dipartimento Energia in fase di strutturazione. L'obiettivo è supportare non solo le scelte politiche, ma anche i cittadini nella gestione elettrica quotidiana delle loro abitazioni”. La Lega si conferma forza di governo vicina alle famiglie e alle imprese, capace di trasformare le promesse in misure concrete. Un lavoro che parte dai territori e arriva fino a Roma e Bruxelles.