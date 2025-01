"Dal Giappone Edo al Meiji" L'approfondimento di Rosa Caroli a Palazzo Blu

Pisa, 20 gennaio 2025 - Proseguono gli incontri del public program a Palazzo Blu di Pisa nella cornice della mostra “HOKUSAI” – fino al 23 febbraio 2025. In occasione della mostra “HOKUSAI” allestita nelle sale di Palazzo Blu dal 24 ottobre 2024 fino al 23 febbraio 2025, Fondazione Palazzo Blu propone un interessante programma di conferenze che si svolgeranno presso l’Auditorium, in via Pietro Toselli 27 di Pisa, durante il corso della mostra.

Il prossimo incontro è previsto per giovedì 23 gennaio (ore 17.30) con il titolo “Dal Giappone Edo al Giappone Meiji. Il grande cambiamento” con Rosa Caroli, professoressa di Storia del Giappone presso il dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Sebbene la longeva vita di Hokusai si concluse prima della modernizzazione avviata in epoca Meiji (1868-1912), nella sua produzione artistica si colgono evidenti segni di modernità, prodotti da un dinamismo economico, demografico, sociale, culturale e intellettuale che si sviluppò sotto il regime dei Tokugawa (1603-1867), a partire da Edo – la città progettata ‘da e per lo shogun' ma trasformatasi in seguito in una megalopoli popolata da una vivace borghesia in ascesa – in cui lo stesso artista nacque e condusse gran parte della sua esistenza. Hokusai fu uno straordinario interprete delle trasformazioni che andavano permeando la società del tempo, creando le condizioni per l’implosione del regime feudale e anticipando la modernizzazione post-1868.

Rosa Caroli è professoressa ordinaria di Storia e Istituzioni dell’Asia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ed è una storica del Giappone moderno e contemporaneo. Le sue ricerche riguardano principalmente il processo di costruzione dello stato moderno e di formazione dell’identità nazionale, il rapporto tra centro e periferie e la storia intellettuale nel Giappone moderno e contemporaneo. I suoi ambiti di ricerca si estendono anche alla storia di Okinawa e alla storia urbana di Edo-Tokyo. Ha svolto numerose esperienze di ricerca e insegnamento in Giappone, in Europa e in Brasile e ha al suo attivo numerose pubblicazioni edite in Italia e all’estero.