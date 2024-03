Corteo a Pisa: studenti di nuovo in piazza dopo gli incidenti alla manifestazione pro Palestina

13:03

Lo spiegamento di forze dell'ordine

Ingente lo spiegamento di forze dell'ordine tra polizia e carabinieri in città per il corteo, con elicotteri e mezzi vari. Nella giornata di oggi, il percorso turistico sulle mura di Pisa è chiuso per impedire che si svolgano lì sopra blitz dei manifestanti. Polizia schierata anche in piazza dei Miracoli, nei pressi della Torre Pendente.