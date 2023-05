Auto contromano in Fi-Pi-Li, tragedia sfiorata

Pisa, 10 maggio 2023 – Tragedia sfiorata in Fi-Pi-Li. Nella sera di martedì 9 maggio durante un normale turno di vigilanza una pattuglia della polizia di stato ha notato nella corsia opposta della superstrada un'auto in contromano.

Gli agenti della polizia stradale di Pisa si sono immediatamente portati nella corsia opposta della Fi-Pi-Li e hanno rallentato e poi fermato in sicurezza il traffico. Una volta arrivata l’auto in contromano, il conducente – un uomo di 55 anni – è stato fermato e fatto accostare in corsia d’emergenza. Per l’uomo è scattato il ritiro della patente.