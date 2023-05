Maxi tamponamento sulla FiPiLi: 7 auto coinvolte e traffico nel caos

Pontedera (Pisa), 9 maggio 2023 — Ancora code e traffico in tilt sulla FiPiLi. Dopo l’incidente avvenuto nella giornata di ieri, 8 maggio, questa mattina è stata un’altra mattinata d'inferno per gli automobilisti, sempre per un incidente, che questa volta si è verificato sulla corsia di sorpasso coinvolgendo in un maxi tamponamento ben 7 vetture. È avvenuto all'altezza dell'uscita di Pontedera est. Come riporta Muoversi in Toscana, alle 8,45 si erano già formati 5 chilometri di coda, tra l'uscita di Pontedera est e la diramazione Pisa verso Livorno. Chiuso l'ingresso di Pontedera est, si aspetta il carro attrezzi per rimuovere alcune delle auto coinvolte nel sinistro. Sul luogo dell’incidente sono giunte due ambulanze e un'automedica per soccorrere le persone ferite, oltre agli agenti di Polizia stradale e i vigili del fuoco. Maurizio Costanzo