Fi-Pi-Li: mattinata d’inferno. Maxi tamponamento con 7 auto. Oltre 10 chilometri di coda

Firenze, 9 maggio 2023 – Mattinata drammatica oggi, 9 maggio, per gli automobilisti in viaggio lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li). Due gli incidenti che bloccano l’arteria stradale, uno in direzione mare, l’altro verso Firenze.

Un primo incidente è avvenuto all'altezza dell'uscita di Pontedera est, in direzione mare dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto 7 auto. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco due ambulanze ordinarie, e sono intervenuti i vigili del fuoco.

Entrambe le code in aumento a 11 km https://t.co/XzrSbQlMU5 — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) May 9, 2023

Immediate le ripercussioni sul traffico, rimasto bloccato, con code fino a 10 chilometri.

L’altro incidente avvenuto tra Ginestra e Scandicci verso Firenze. Anche qui i chilometri di coda sono oltre dieci.

Notizia in aggiornamento