Confesercenti Pisa si allarga: Del Tacca e Ghignoni nuovi presidenti

Pisa, 18 giugno 2024 - Sono Cindy Del Tacca come presidente Area Monte Pisano e Edoardo Ghignoni come presidente del sindacato pubblici esercizi Fiepet, gli ultimi due ingressi nella nuova presidenza Pisa di Confesercenti Toscana. L’ufficializzazione è avvenuta mercoledì nel corso della riunione convocata presso la sede di via San Martino alla presenza del presidente Fabrizio Di Sabatino e del responsabile Daniele Benvenuti. “Con l’ingresso di questi due nuovi presidenti – spiega Di Sabatino – abbiamo completato il nostro massimo organo direttivo che adesso quindi si compone di 17 imprenditori a quali si aggiungono i dirigenti sindacali dell’associazione pisana. Una squadra importante che ben interpreta tutte le categorie che noi rappresentiamo e soprattutto tutti i territori della nostra area”.

Per quanto riguarda i due nuovi ingressi, Cindy Del Tacca è una imprenditrice di Vicopisano e ricopre anche la carica di vicepresidente della Comunità del Bosco del Monte Pisano; per Confesercenti Toscana guida l’Area Monte Pisano che riunisce i comuni di Vicopisano, Calci, San Giuliano e Vecchiano. Edoardo Ghignoni è invece al timone del sindacato pubblici esercizi Fiepet; imprenditore nel campo della ristorazione, è titolare di “Però Drink & Food” in piazza Chiara Gambacorti e di “Vabbè-Allora Pizza!” in via Cavour. Nel corso della presidenza è stato anche nominato Gianluca Tiozzo alla carica di vicepresidente; Tiozzo è il presidente del sindacato balneari Fiba Pisa e titolare del Bagno Impero a Marina di Pisa.

Ecco la nuova presidenza: presidente Fabrizio Di Sabatino, vicepresidente Gialuca Tiozzo (presidente sindacato balneari Fiba Pisa), Cindy Del Tacca (presidente Monte Pisano), Edoardo Ghignoni (presidente sindacato pubblici esercizi Fiepet Pisa), Alessandro Cordoni (Confesercenti Litorale), Mirco Sbrolli (presidente sindacato ambulanti Anva Pisa), Gianni Rebecchi (responsabile sindacato balneari Fiba Calambrone), Marco Marinai (responsabile Fieristi Anva), Salvatore Ciulla (Assohotel), Alessandro Burchi (Assocamping), Alessandro Cecchetti (sindacato gestori di carburante Faib), Giuseppina Lotti (presidente sindacato pensionati Fipac Pisa), Venanzio Fonte (coordinatore Area San Giuliano e responsabile sindacato ottici Fio), Federico Benacquista (Fiepet), Gianmarco Boni (Anva), Marco Brunetti (Fiepet), Andrea Barbuti (Anva). Agli imprenditori si aggiungono Daniele Benvenuti, Giulio Garzella e Gabriele Lo Cicero.

“È stata una riunione molto operativa – conclude il presidente Di Sabatino – visto che abbiamo messo le basi su una serie di progetti che metteremo a terra già a partire dal mese di settembre. A livello sindacale, dopo gli incontri con il sindaco Michele Conti e tutti i rappresentati dei gruppi consiliari, stiamo seguendo con molta attenzione la vicenda ancora in alto mare del futuro dei nostri balneari e le questioni dei mercati cittadini; senza dimenticare una lotta per un sempre migliore decoro urbano in considerazione di una affluenza turistica che dai primi segnali sembra molto interessante per la stagione estiva”.