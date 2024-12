Confcommercio: "Il masterplan del Comune su Marina? Coinvolgete le attività"

Marina di Pisa, 9 dicembre 2024 - “Prendiamo atto del Masterplan presentato dal Comune di Pisa per la valorizzazione del Litorale, ma allo stesso tempo ci sembra paradossale che un progetto di riqualificazione di particolare interesse per la costa pisana non preveda il contributo e il coinvolgimento delle imprese e delle attività commerciali di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, peraltro senza neppure invitare un interlocutore come Confcommercio, che, oltre a rappresentare la totalità delle imprese del litorale, lavora 24 ore su 24 per cercare di risolvere i problemi di imprese e cittadini”. È perentoria la richiesta del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli al Comune di Pisa.

“Abbiamo chiesto un incontro all'amministrazione proprio con l'obiettivo di dare voce alle imprese del Litorale, che, ricordiamo, muove oltre il 30% dell'economia turistica provinciale, con un tessuto commerciale ricco e variegato, composto da attività e imprese che rappresentano in alcuni casi veri e propri baluardi per il territorio”

“Considerando i temi trattati e l'impatto che potrebbero avere sul territorio ci sembra il minimo che vengano coinvolte in questo progetto le imprese direttamente interessate” - ribadisce il presidente di Confcommercio Marina di Pisa Cristiano Scarpellini - “Non è concepibile bypassare l'associazione di categoria di riferimento delle imprese del litorale, che rappresenta al proprio interno un direttivo costituito di imprenditori, oltre alla totalità degli stabilimenti balneari. Il contributo delle imprese in questo percorso è fondamentale” Anche Simona Rindi, presidente del CCN di Marina di Pisa esprime tutte le sue perplessità: “Vogliamo essere chiamati a partecipare in maniera attiva: temi come decoro urbano, viabilità e infrastrutture sono troppo importanti per pensare di affrontarli senza conoscere il contributo e l'opinione degli imprenditori. Allo stesso tempo invitiamo l'amministrazione a non perdere di vista la vera priorità per Marina di Pisa, ovvero la messa in sicurezza dell'abitato e le opere di difesa contro l'erosione. Inutile pensare alla punta della piramide se prima non si costruisce la base, serve uno sforzo ulteriore da parte dell'amministrazione, per le opere di propria competenza, verso i necessari interventi che dovrebbero garantire la sicurezza di Marina di Pisa”.